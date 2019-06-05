Наслаждаемся жизнью: 5 эффективных способов избавиться от головной боли

Каждой из нас знакомо то чувство, когда голова начинает болеть в самый неподходящий момент. Рассказываем, как справиться с этим быстро и без таблеток.

Невролог Галина Карякина утверждает, что причин головной боли две. Первая — это мигрень (из-за голода, недосыпа, переменчивой погоды), вторая — так называемая головная боль напряжения (она связана с психоэмоциональным напряжением или нагрузкой на плечевой пояс).

Вне зависимости от причины головную боль терпеть не надо. Это правило принято во всем мире. Нужно ее снимать в самом начале.

Причин головной боли может быть множество: от сидячей работы до инфекций.

Чтобы ее определить, врач обязательно расспросит вас о характере и продолжительности боли, какие ощущения ее сопровождают. Головокружение, шаткость, неустойчивость при ходьбе, тошнота или даже рвота, мушки, туман или двоение в глазах, шум и звон в голове или в ушах, изменение зрения, ухудшение памяти и внимания. Все эти признаки говорят о том, что в центральной нервной системе происходят изменения, негативно влияющие на нормальное функционирование организма.

Привычный способ избавиться от головной боли — таблетка. Но что делать, если она не помогает или по каким-то причинам недоступна? Есть ли другие способы облегчить состояние?

Способ №1: массаж

При всех видах головной боли хорошо помогает разминка мышц плечевого пояса с элементами растяжения. Одно из самых простых упражнений: максимально прижимаем правую руку к левому плечу в районе локтя. Меняем руки и повторяем упражнение еще раз.

Можно выполнить самомассаж шейно-воротниковой зоны. Это займет максимум пять минут, расслабит мышцы и улучшит лимфо— и кровоотток. Для этого разминаем на шее те точки, которые вызывают самые болезненные ощущения, затем делаем поглаживающие движения от шеи к плечам.

Способ №2: терапия су-джок

Известный популяризатор су-джок-терапии — профессор Пак Чже Ву — считает, что точки на лице, кистях и стопах — это проекции всех внутренних органов человека. При головной боли можно воздействовать острым предметом (карандаш, пилочка для ногтей) на большой палец руки или давить на особые точки на бровях. Определить их можно интуитивно: даже слабое надавливание на них сначала причиняет острую боль, которая затем постепенно притупляется. Параллельно ослабевает и головная боль.

Способ №3: теплая ванна

Так как зачастую причины головных болей — это спазм или стресс, то, чтобы снять боль, нужно расслабиться. Как вариант — принять теплую ванну с любимыми эфирными маслами. Лучше всего для релаксации подходят лаванда или мята.

Способ №5: кофеин

Считается, что от головной боли помогает кока-кола. Причина такого мнения в том, что в этом напитке содержится кофеин, но в составе кока-колы также есть много других веществ, которые не лучшим образом влияют на организм. Прямой поставщик кофеина в организм — кофе. Но на разных людей он действует по-разному и потому не может быть универсальной рекомендацией.

Способ №5: витамины

Для поддержания устойчивости и работоспособности нервной системы нужно принимать витамины группы В и микроэлемент магний. Эти вещества помогают регулировать тонус сосудов и перенапряжение нервной системы.

Нет универсальной таблетки от головной боли, которая подходит всем. Препарат подбирается врачом в зависимости от причины боли. Также важно помнить, что частое применение таблеток может само по себе вызывать головную боль. Если есть потребность в увеличении частоты приема обезболивающих, стоит обратиться к специалисту.

Когда пора идти к неврологу? Когда интенсивность головной боли нарастает, появляются тошнота и рвота, изменяется мимика, ощущается онемение в одной половине тела, нарушаются глотание и речь, ритм и частота сердцебиения и дыхания, повышается артериальное давление.

Андрей Бычков

Врач-невролог высшей квалификационной категории