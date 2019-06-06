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После вакцины: история девушки с редкой болезнью, от которой лицо «расплылось» 

Anews 4 часа назад
26-летняя Карла Дейес рассказала журналистам, как ей живется с редким заболеванием — синдромом Парри-Ромберга. При таком синдроме у человека атрофируются мышечные и костные ткани, а лицо как бы «расплывается». Иногда болезнь может не проявляться многие годы. Развитие болезни, в случае с Дейес, началось сразу после введения вакцины MRR — препарата против кори, эпидемического паротита и краснухи.
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После вакцинирования у пятилетней Карлы начались судороги. Ее доставили в больницу. Врачи были в шоке от того, как организм девушки отреагировал на вакцину. Правильный диагноз Дейес поставили только спустя два года.
Все детство девочка мучилась от того, что она не такая как все. Ее левая нога развивалась не так быстро, как правая. Дейес перенесла множество операций, в ходе которых врачи пытались исправить ее осанку и остановить дальнейшую деформацию тела. Одна из них прошла неудачно — у девушки на лице остались шрамы.
Anews
Британка комплексовала и часто избегала сверстников. Она пыталась прятать пораженную сторону лица за волосами и не раз говорила родителям, что хочет умереть. Девушка отказывалась смотреть в зеркало и сказала родной тете, что лучше умрет от рака, чем будет жить с таким лицом.
В возрасте 22 лет ей сделали операцию по коррекции лица, а также пересадили жировую ткань под кожу. После изменений Дайес призналась, что впервые почувствовала себя уверенной и даже нашла парня.
Девушка готова поддерживать людей с таким же заболеванием. :
«Мне было не с кем поговорить, когда я росла, потому что я не знала, что есть еще люди с таким заболеванием. Мне казалось, что я одна такая во всем мире, и это было хуже всего».
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