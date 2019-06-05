Эффективные упражнения для пресса

Перед тем, как начать делать упражнения для пресса для женщин, необходимо разобраться с их предназначением. Такого рода нагрузка на мышцы пресса не поможет избавиться от жировых отложений в области живота, они нужны для приведения мускулатуры в тонус. Представленные в данном комплексе упражнения для пресса для женщин выполняются в домашних условиях. Для них не требуется оборудование, лишь упорство и последовательность.

Рекомендуемая периодичность выполнения комплекса — как минимум три раза в неделю, он может стать отдельной тренировкой или дополнением к основной программе.

Не важно, где вы будете их делать — дома или в тренажерном зале, упражнения для пресса будут в любом случае эффективны.

Т-планка

Статическое упражнение, усложненная вариация классической планки. При выполнении большая нагрузка придется на косые мышцы живота. Исходное положение — лежа на полу на боку, опираясь на локоть, стопа одной ноги расположена на другой. Выпрями опорную руку, чтобы опираться не на локоть, а на запястье, вторую руку подними вверх. Обе руки должны представлять собой одну линию, тело похоже на букву «Т». Сложность упражнения не только в физической нагрузке, но и необходимости поддерживать равновесие.

Велосипед

Одно из лучших упражнений для пресса в домашних условиях, заставляет работать прямую мышцу живота и косые мышцы. Исходное положение — лежа на коврике на спине, руки сложены за головой. Оторви верхнюю часть спины и сделай скручивание вправо, одновременно с этим согни в колене правую ногу и подтяни ее к себе. Левый локоть должен коснуться правого колена, затем медленно вернись в исходное положение и проделай то же самое в левую сторону.

Ножницы

Это самое простое упражнение для пресса в этом комплексе, но оно имеет преимущество — воздействует не только на пресс, но и на внутреннюю поверхность бедер. В положении лежа на спине оторви прямые ноги от пола, делай ногами движения, как ножницы, слегка разводи и перекрещивай. Делай движения непрерывно, выполняй упражнение так долго, как сможешь.

Подъемы ног лежа

Данное упражнение для пресса выполняется дома и без оборудования, но при этом дает достаточно высокую нагрузку. Лежа на спине, вытяни руки вдоль тела и прижми их к полу ладонями вниз. Медленно согни ноги в коленях и подними, чтобы бедра были перпендикулярны полу, а лодыжки — параллельны. Затем медленно выпрями ноги, поднимая их так высоко, как сможешь. Если при выполнении мешает живот, то это указывает на наличие большого количества лишнего веса, от которого нужно избавиться.

Бег на месте

Это не такой бег на месте, каким ты себе его представляешь. Прими положение классической планки с опорой на носки и запястья. Не меняя положения рук и спины, согни левую ногу в колене и подтяни ее к груди. Верни левую ногу в исходное положение и сделай то же самое с правой ногой.

При последовательном выполнении упражнений для пресса женщины добиваются превосходных результатов — живот становится более подтянутым внешне и упругим на ощупь.