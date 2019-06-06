Американские БАДы признали опасными для здоровья

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в США (FDA) предупредило потребителей — некоторые пищевые добавки могут быть опасны. Речь идёт о биологически активных добавках (БАД), в которых содержится ингредиент винпоцетин. Согласно недавнему отчёту Национальной токсикологической программы Национального института здравоохранения употребление этого вещества может вызвать выкидыш или нанести вред развитию плода. Научные сотрудники пришли к выводу, что винпоцетин снижает массу тела ребенка в утробе и повышает вероятность преждевременных родов.

Даже если женщина, узнав о беременности закончит пить БАДы, вероятность неблагополучного исхода беременности сохраняется. Вещество может накапливаться в организме. Поэтому биодобавки с винпоцетином ученые из США не рекомендуют всем женщинам детородного возраста.

Винпоцетин — корректор нарушений мозгового кровообращения. Это соединение получают из листьев растения барвинок малый. Оно обладает ранозаживляющим, кровоостанавливающим, седативным, кровоочистительным, общеукрепляющим свойствами. Винпоцетин используется в препаратах и БАДах, которые назначают для улучшения мозговой деятельности. Беременность, как и лактация являются противопоказаниями для приема лекарств, содержащих это соединение.

Как рассказал журналу Popular science врач в Кембриджском медицинском альянсе и доцент Гарвардской медицинской школы Питер Коэн, в отличие от фармацевтических препаратов, пищевые добавки не всегда достаточно изучены на предмет безопасности и эффективности — они находятся под менее строгим надзором, чем обычные лекарства. Поэтому вероятно попадание на рынок вредной продукции.

В нашей стране запрещено использование винпоцетина в БАДах. Но это не значит, что биодобавка не может оказаться дома у наших соотечественниц. Россияне активно покупают препараты на иностранных сайтах, например на iherb и Amazone.

Продажа БАДов через интернет в России не разрешена законом. Такой запрет прописан, например, в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03». Но на практике россияне покупают на иностранных сайтах любые товары, в том числе биологически активные добавки.

БАДы, в том числе содержащие винпоцетин в изобилии представлены на иностранных сайтах. Корреспондент News.ru нашла несколько биодобавок, содержащих опасное для беременных вещество. Так на сайте Amazone витаминный комплекс в 200 капсул можно заказать за 2200 рублей. На сайте iherb витамины для памяти в 60 таблеток с Винпоцетином можно приобрести всего за 640 рублей.

Многие читатели News.ru покупают БАДы на иностранных сайтах и видят массу плюсов в импортных витаминах. Например, жительница Москвы Вера утверждает, что заказывает их за границей, потому что, по ее словам, «у них контроль строже нашего, а в России за пару тысяч легко можно мел купить». К тому же у иностранных препаратов «расписанный состав, потому что я жестко выверяю нормы некоторых веществ».

Блоггер Катя Конасова рассказывает другую историю. Пару лет назад она обратилась к врачу и выяснила, в ее организме наблюдается серьезная нехватка витамина D. Врач сообщил пациентке: восполнить эту нехватку могут витамины с большой дозировкой в 10 тысяч единиц в одной капсуле. В России таких дозировок нет. Доктор посоветовал купить витамины в Европе или США. Но возможности ехать в другую страну у Кати не было, она решила заказать витамин на иностранном сайте.

Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог:

Дозировки витаминов, которые используются в США, действительно, различаются в разы от дозировок, которые используются в России. У нас по нормативам доза витаминов не должна превышать профилактической суточной дозы. В американских БАДах она может её превышать в несколько раз. Это не значит, что импортных витаминов нужно избегать. Тот или иной препарат следует покупать и пить строго по рекомендации врача. Иначе можно получить избыток витаминов в организме и другие негативные последствия.

Некоторые отечественные нутрициологи и вовсе предостерегают россиян от покупки препаратов и биодобавок на иностранных сайтах. Иногда такая продукция может быть опасной.

Мы проверяли такие добавки, заказывая на иностранных сайтах. Там содержались опасные вещества. Например, сибутрамин (психотропное вещество — ред.) и амфетамин (стимулятор центральной нервной системы -ред.). Конечно, такие вещества могут быть опасны для потребителей. Российские же БАДы опасными не бывают. Недавние проверки, которые мы проводили, не выявили ни одной запрещенной добавки.

Принимать БАДы — это необходимость, настаивает профессор Светлана Орлова. Современный человек не может получить все необходимые вещества из продуктов питания. Причин снижения качества пиши, по мнению Орловой, множество. Например, обеднение почв или добавление массы химикатов во время производства.

Врач-аллерголог Надежда Логина высказывает противоположное мнение: если человек полноценно питается, принимать витамины ему не нужно. А обеднение пищи — это миф. Врач заявила: за многолетнюю практику она не встречала ни одного человека с авитаминозом. Это крайне редкое явление.