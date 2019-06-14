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Как проверить зрение, не отходя от компьютера 

Рамблер 1 час назад
Сейчас большинство людей проводят несколько часов в день за компьютерами. Днём это связано с работой, вечером — с просмотром фильмом или чтением новостей. В перерывах же мы, как правило, впиваемся взглядом в смартфоны и планшеты. Между тем, гаджеты негативно влияют на зрение и снижают его остроту. Это не происходит в один момент, зрение падает с течением времени. Чтобы проверить, насколько хорошо вы видите, нужно обратиться к врачу. Но пока вы можете провести любопытный тест, который покажет возможные проблемы.
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