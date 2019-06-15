Почему нельзя гладить постельное белье

В российских семьях из поколения в поколения передается привычка гладить постельное белье. Кто-то действительно находит в этом медитативное удовольствие, а кто-то просто разрывается между чувством долга или даже вины и желанием отдохнуть, например, пораньше лечь спать.

Аргументы в пользу глажения просты: белье можно более компактно сложить, чтобы занимало места, оно красиво смотрится, а дополнительная температурная обработка помогает бороться с постельными клещами.

Однако на любые аргументы всегда можно привести контр-аргументы. Под воздействием утюга (здесь играет роль не только температура, но и его вес) волокна ткани становятся более гладкими за счет того, что все мелкие ворсинки ложатся вдоль нити и как бы припаиваются. Ткань от этого становится гладкой и дольше служит, но при этом снижается ее гигроскопичность, то есть способность впитывать влагу. У взрослого человека от 2 до 4 миллионов потовых желез, которые располагаются по всему телу и выделяют до 10 литров пота, не только днем, но и ночью. Постельное белье из натуральных тканей позволяет коже дышать и впитывает излишнюю влагу, а чтобы оно лучше справлялось со своей задачей, его не нужно гладить.

Проблема с постельными клещами решается проветриванием постели после сна, регулярной сменой белья не реже раза в неделю и стиркой при температуре не ниже 60 градусов.