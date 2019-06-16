Как пот мужчин может улучшать настроение женщин

Мужчин и женщин отличают не только половые органы, у них по-разному работает эндокринная система. Количество того или иного гормона влияет на конституцию тела, количество на нем волос, состояние кожи, мышц и костей, обуславливает даже поведение и состав жидкости пота. Он тоже разный и поэтому имеет характерный гендерный запах.

Имеет луковый и сырный запах

От чего зависит запах пота и каков он по химическому составу у мужчин и женщин, выясняли ученые из «Firmenich SA» — одной из крупнейших швейцарских компаний в сфере разработки ароматов и вкусов для пищевой и парфюмерной промышленности. Для этого специалисты пригласили 49 добровольцев — 25 женщин и 24 мужчины, которым было предложено два способа вспотеть. Либо они на определенное время отправляются в сауну или же посвящают столько же часов занятиям на велотренажере. После того как со всех испытуемых были взяты образцы пота и подвергнуты анализу, выяснилось, что у мужчин и женщин эта жидкость абсолютно разная по своему химическому составу. Так у дам в поте содержится большое количество серосодержащих веществ без запаха и при контакте с бактериями, обитающими, например, в подмышках, они получают характерный аромат, по своему эфирному строению близкий к луковой кислоте. У мужчин из-за большого количества гормона тестостерона в различных биологических жидкостях, участвовавшего в синтезе, в поте было замечено присутствие некоторых видов жирных кислот. При взаимодействии с бактериями, обитающими на коже в подмышечных впадинах, в итоге выделяется сырный запах. На основе результатов этого исследования ученые разработали новые виды дезодорантов, отдельно для мужчин и для женщин. Но при этом специалисты подчеркивают, что запах пота у каждого человека все-таки индивидуален и он сильно зависит, например, от типа питания, так у вегетарианцев и мясоедов он никогда не будет похожим. Также на аромат пота влияет набор генов; у европейцев, чернокожих, азиатов и латиноамериканцев, однополых и даже со схожими пищевыми привычками, он далеко не одинаков. Помимо этого, вариации аромата пота зависят от типа тканей одежды, отдушек средств личной гигиены и даже от уровня загрязнения окружающей среды.

Обладает позитивными качествами

Запах мужского пота зачастую является не просто привлекательным для женщин; он способен влиять на их эмоциональное состояние, улучшать настроение и повышать сексуальное возбуждение. Именно к таким выводам пришли ученые из Нортумбрийского университета, Ньюкасл-апон-Тайн. Великобритания. Они провели эксперимент, в ходе которого одной группе студенток предложили оценить привлекательность мужчин, изображенных на фотографиях, а второй — сделать то же самое, но при этом дамы имели возможность вдыхать аромат одежды, содержащей следы типичного мужского пота. В итоге девушки из второй группы назвали привлекательными даже тех студентов, которых представительницы из первой забраковали из-за невыразительных внешних данных. Однако ученые отметили, что запах пота никак не возымел действия на некоторых испытуемых и оказалось, что эти дамы принимали противозачаточные препараты. На основании полученных сведений психологи сделали вывод, что влияние оказывают феромоны, основанные на молекулах, содержащих мужские гормоны. И ученые не ошиблись. При детальном химическом анализе частиц мужского пота специалисты выяснили, что в них содержится компонент — андростадиенон. Он является производным мужского полового гормона тестостерона, содержится в мужском поте, слюне, семенной жидкости, и имеет запах, похожий на аромат мускуса. Его летучие молекулы способны влиять на кровяное давление, скорость сердцебиения, дыхания и повышают выработку стероидного гормона окситоцина, отвечающего за состояние влюбленности. Английские ученые провели несколько экспериментов на женщинах-добровольцах и у всех у них, при вдыхании запаха пота, содержащего летучие молекулы андростадиенона, отмечалось улучшение настроения, снижение напряженности, незначительно повышалось давление и выработка женских половых гормонов. Но специалисты подчеркивают, что это — влияние исключительно «чистого» аромата мужского тела, без примесей патогенных микробов, парфюма и отдушек моющих веществ, сохраняющихся в тканях одежды.