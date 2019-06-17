Еда как диагноз: о чем говорит тяга к определенной пище

То хочется соленого, то сладкого, то вообще вдруг приспичило молока попить. Все это не просто так. Организм пытается вести с нами диалог, но мы не всегда его понимаем.

Пищевые капризы знакомы не только беременным. Одна моя знакомая, например, с подросткового возраста не может устоять перед солеными огурцами: попадись ей в руки банка, не успокоится, пока не съест всю. Другая — в состоянии стресса — может вообще ничего не есть. Я сама — когда работаю — все время должна жевать что-то сладкое, иначе мозг отказывается соображать.

С одной стороны это — классическое нарушение пищевого поведения. С другой — сигнал нашего организма: эй, приятель, у нас с тобой что-то не в порядке.

«Тяга к определенным продуктам может быть симптомом вяло текущих болезней, — объясняет Галина Степанова . — Или же того, что вам не хватает определенных витаминов и микроэлементом. Также уже давно доказано: еда — спутник нашего психоэмоционального состояния».

Наши вкусовые пристрастия могут рассказать нам многое о состоянии нашего организма. Главное помнить, любое свое подозрение и предположение, необходимо проверять у врача.

Соленые огурцы

А еще квашеная капуста, маринованные помидоры и другие соленья. И еще хочется все время подсолить еду, вам она кажется пресной, даже, когда остальные члены семьи жалуются на пересол. И — важное замечание — вы точно не беременны!

Что это значит

Врачи в таком случае предлагают сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ почек, потому что речь может идти о вялотекущем воспалении, преимущественно мочеполовой системы: цистит, аднексит. Но это может быть и любой внутренний орган, а также общее снижение иммунитета. На соленое и горькое тянет при сильной интоксикации организма.

Среди других часто встречающихся причин такой тяги — нарушение водно-солевого баланса, когда вы пьете слишком мало воды. Еще, как вариант, вы долго сидели на бессолевой диете, и организм просто требует восполнить недостаток ряда полезных веществ: йода, калия, магния и собственно соли — хлорида натрия. Также тянуть на солененькое может при повышенном потоотделении, потому что пот выводит из организма соль.

Молоко

Оно считается детским напитком. Да, многие взрослые его вообще не переносят. Сделал несколько глотков — и провел вечер в компании фаянсового друга. Но есть и те, кто не может без него жить. Стакан теплого молока на ночь, чтобы спать получше. Прохладное — днем, в жару. В общем, без молока — никуда.

Что это значит

Чаще всего организм таким образом пытается нам сообщить о недостатке кальция. И выбирает самый богатый им напиток. Еще молоко богато на аминокислоты, в частности на триптофан, который участвует в образовании мелатонина. Вот почему нам так хорошо спится после молока на ночь. Кроме того, не исключено, что в вашем организме много токсинов, которые действуют на печень. Молоко хорошо выводит вредные вещества, и порой люди, у которых проблемы с печенью, замечали, что их тянет выпить молока.

Сыр

Помните мышь по имени Рокки, который вместе с Чипом и Дейлом спешил на помощь? В какое неистовство они приходил при слове сыр. Кажется, с его здоровьем было не все в порядке…

Что это значит

Во-первых, сыр наравне с молоком — источник кальция. Но не только. Если вы почувствовали непреодолимую тягу к сыру, которой раньше не было, вам стоит задуматься о дефиците фосфора в организме. Кроме того, страсть к этому продукту может проявляться, при дефиците магния, а также витаминов группы B.

А еще несколько лет ученые доказали: сыр повышает давление. Поэтому, если оно у вас пониженное, организм тоже может попросить такое вкусное «лекарство».

Мясо

Во всех его видах и проявлениях: копченое, отварное, тушеное и, конечно же, жареное. Да простят нас сейчас вегетарианцы, но каждому, пожалуй, знакомо ощущение, когда хочется мяса, только мяса и побольше.

Что это значит

Такая страсть к мясу говорит о том, что вы очень устали. Энергия на нуле, иммунитет снижен. Возможно, понижен гемоглобин, и скорей всего идет речь о дефиците железа, а также не хватает белков животного происхождения. Кстати, на мясо особенно тянет женщин во время менструального цикла.

Шоколад

Это важно: не любая сахаросодержащая сладость, а именно шоколад. Темный или молочный — не суть важно, здесь упор на какао-бобы.

Что это значит

Если вам безудержно хочется шоколада, со здоровьем — ну по крайней мере физическим, — у вас серьезных проблем нет. Разве что, маловато магния, его можно восполнить за счет других, менее калорийных продуктов. А вот настроение, похоже, на нуле. Потребность в шоколаде исследователи трактуют как подавленность и тяжелые эмоции. Поэтому мы ищем в нем «гормон радости», который поднимет настроение.

Еще шоколада очень хочется, когда бушуют гормоны. Верный признак — объедаешься сладким, значит месячные на подходе. А то и беременность уже есть.

А при интенсивном умственном труде мозгу очень нужна глюкоза, которой тут в достатке, как и в любых других калорийных вкусностях. Если же вы в целом не можете удержаться от сладкого, значит ваша нервная система просто на пределе, вы находитесь в постоянном перенапряжении.

Но! Если вы поглощаете тоннами конфеты и при этом часто и помногу бегаете в туалет — запишитесь к эндокринологу, чтобы проверить себя на склонность к диабету.

Кофе

Думаете, это просто? Если хочешь кофе, значит просто не выспался? Так, да не совсем. Кофе действительно тонизирует организм. Но, если пьешь чашку за чашкой, а хочется еще и еще… что тогда?

Что это значит

Нет, это может быть и привычка. Кофеголик — еще не диагноз, но близко к тому. А может, и дефицит ряда витаминов и минералов. В частности, кофе содержит магний, железо натрий, фосфор и даже серу. А еще хлорогеновую кислоту, которая является антиоксидантом, и другие аминокислоты.

Хлеба и…Нет, не зрелищ, хотя было бы неплохо. Макарон!

Или любых других быстрых углеводов.

Что это значит

Получается, что этих углеводов вам и не хватает. Только вот штука: организм пытается восполнить их запасы как можно быстрее, и поэтому провоцирует вас на быстрые углеводы. Лучше все-таки попытаться обмануть мозг при помощи медленных.

Интересно, что здесь спрятана наша любовь «заесть» сытное сладким. Замечали ли вы, что после риса, белого хлеба и макарон очень часто тянет взять конфетку. Это связано с тем, что простые углеводы моментально повышают уровень сахара. А когда этот «залп» идет на спад, нам естественно хочется получить еще порцию сахара.

Морепродукты

Особенно мидии и морская капуста. Нет, это вы не гурман, это вам просто кое-чего не хватает.

Что это значит

А именно — йода. К сожалению, это беда жителей всех городов, расположенных вдали от морского побережья. Именно поэтому нам так нужны морепродукты. А если вы их недолюбливаете, замените, например, хурмой или гречневой кашей.

Копчености

Для правильного питания продукт совсем неподходящий. Но что делать, если не можешь пройти мимо сырокопченой колбасы? Прислушаться к себе!

Что это значит

Возможно, речь идет о том, что организму не хватает насыщенных жирных кислот, холестерина. Да, это важная составляющая, без нее никуда. В таком случае нужно увеличить потребление растительных жиров.

Бутерброд со сливочным маслом

Или пирожное с масляным кремом, или печенье типа курабье. Потекли слюнки? То-то же.

Что это значит

Ваш организм просто кричит о дефиците витамина D. Без него ни красоты, ни иммунитета. А если вы ведете вегетарианский образ жизни, возможно, вам не хватает насыщенных жиров.

Просто хочется есть все подряд и побольше

Неконтролируемый жор, конечно, может быть пищевой распущенностью. Но мы на вашем месте все же сходили бы к врачу.

Что это значит

Очень часто повышенный аппетит говорит о психологических проблемах, в том числе депрессии (добавим, что полное отсутствие аппетита, а также ощущение, что еда стала пресной и безвкусной — тоже может быть ее симптомом). Также все время хочется есть перед месячными, в начале беременности, нервном переутомлении.

Но бывают ситуации, когда обжорство говорит о болезнях, в том числе диабете, булимии, глистах или нарушении работы щитовидной железы.