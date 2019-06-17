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Действенные способы похудеть во сне 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
Худеть во сне — мечта многих девушек. Только представьте: легла вечером спать, а утром поднялась с кровати вся «тонкая и звонкая». К сожалению, так в реальной жизни, конечно, не бывает. Но помочь организму сбросить пару-тройку килограммов во время сна вполне реально.

Примите ванну с солью

Попробуйте заменить вечерний прием пищи расслабляющей соляной ванной. Для достижения эффекта достаточно полежать в воде 20-30 минут. Затем необходимо насухо вытереться, закутаться в одеяло и лечь спать. Говорят, за ночь таким образом можно избавиться от 1-2 ненавистных килограммов.
Ешьте рис на ужин
Хотя поклонники здорового питания не очень жалуют рис (исключение — бурый), он может здорово помочь в борьбе с лишним весом. Если вам сложно отказаться от солененького, рис станет вашим помощником. Известно, что соль задерживает в организме жидкость, что приводит к отекам, а также лишним сантиметрам и килограммам. Избавиться от них можно с помощью риса, если есть его на ночь без соли и специй. Злак впитает лишнюю влагу и поможет очистить кишечник. Результат — минут 1,5-2 килограмма.

Кефир с сахаром

Если вы привыкли на ночь выпивать стакан этого кисломолочного напитка, попробуйте добавить в него сахар. Два стакана подслащенного кефира способны за ночь избавить вас от парочки лишних килограммов, как бы странно это ни звучало. Дело в том, что на то, чтобы усвоить этот напиток, организму придется затратить больше энергии, чем ее содержится в нем самом.
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