Можно ли использовать мыло для интимной гигиены 

На эту деликатную тему почему-то не принято говорить. А зря, ведь многие до сих пор задаются вопросом, а отличаются ли вообще средства для интимной гигиены от обычного геля для душа или мыла.
Мы уже развенчивали мифы об интимной гигиене. В этот раз «Летидор» узнал у Ирины Лузиной, врача высшей категории, гинеколога клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс», можно ли мыться «там» мылом или обыкновенным гелем.
Найдите 10 отличий
Все-таки отличия между специальным средством для интимной гигиены и обычным мылом или гелем для душа есть. Главное отличие — рН.
рН кожи приближен к значению 5,5 — нейтральному показателю, а в интимной зоне его значение составляет 3,8 до 4,4.
Поддержание кислой среды в этой зоне важно для противостояния размножению болезнетворных микроорганизмов.
Если рН ощелачивается, то количество полезных лактобактерий резко падает, а число условно-патогенных — растет.
Избежать этого помогут средства для интимной гигиены со слабокислым значением рН — 4-4,5. При их использовании не нарушается естественная среда деликатных мест!
Что в составе геля для интимной гигиены
В качественные средства для интимной гигиены редко добавляют красители или ароматизаторы. Идеальные по составу гели и пенки содержат только мягкие ПАВ и молочную кислоту.
Мягкие поверхностно активные вещества выполняют очищающую функцию. К таковым относятся, например, бетаин и сукцинаты. Такие ПАВ не нарушают микрофлору.
Молочная кислота обеспечивает определенный индекс рН и поддерживает жизнеспособность молочнокислых бактерий.
Однако покупать средства для интимной гигиены с повышенным содержанием молочной кислоты не стоит.
Такая косметика провоцирует рост лактобактерий. Это грозит активацией размножения дрожжевых грибков. В результате повышается риск развития вульвовагинального кандидоза. Перед их покупкой обязательно проконсультируйтесь с врачом!
К растительным экстрактам в средствах для интимной гигиены также нужно относиться с осторожностью — даже к таким, казалось бы, безобидным, как ромашка и календула.
Да, они обладают противовоспалительным эффектом. Но если воспаления нет, то и применять подобные средства нет необходимости.
Средства с растительными экстрактами могут стать причиной аллергии, если у женщины есть к ней склонность!
Продукты на фото: салфетки для интимной гигиены, Nivea; очищающая и освежающая дымка-спрей для интимной экспресс-гигиены Gyn-Phy, Uriage; освежающее очищающее средство для женской интимной гигиены «Свежесть хлопка c соком алоэ и экстрактом ромашки», Avon; гель для интимной гигиены Nanocare Intimate, Sesderma; средство для интимной гигиены Intimo Neutral, Dove; натуральное сертифицированное крем-мыло для интимной гигиены, Natura Siberica
Как выбрать гель для интимной гигиены
Лучший вариант — средство без цвета и запаха.
Отдавайте предпочтение флаконам с дозатором. Такая упаковка исключает появление в геле или пенке посторонних микробов.
И еще один важный совет — если вы нашли подходящее средство, не меняйте его без необходимости!
Как пользоваться гелем для интимной гигиены
Надо сказать, что средства для интимной гигиены не так безобидны, как кажется.
Во-первых, это может быть связано с особенностями состава (я уже говорила, что наличие консервантов и отдушек может стать причиной раздражения деликатной зоны). Во-вторых, они могут стать причиной развития таких женских недугов, как кандидоз, вагиноз, сухость влагалища. В-третьих, даже если по составу средство идеальное, часто женщины неправильно им пользуются.
Нередко в своем стремлении к гиперчистоте женщина начинает очищать с помощью геля не только наружные половые органы, но и влагалище.
Делать это ни в коем случае нельзя!
Также не стоит пытаться замаскировать неприятный аромат с помощью косметики. Помните, порой за этой проблемой кроется воспалительное заболевание. А в этом случае эффекта от пенок и гелей не будет — нужно бежать к врачу!