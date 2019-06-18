Можно ли использовать мыло для интимной гигиены

На эту деликатную тему почему-то не принято говорить. А зря, ведь многие до сих пор задаются вопросом, а отличаются ли вообще средства для интимной гигиены от обычного геля для душа или мыла.

Мы уже развенчивали мифы об интимной гигиене. В этот раз «Летидор» узнал у Ирины Лузиной , врача высшей категории, гинеколога клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс», можно ли мыться «там» мылом или обыкновенным гелем.

Найдите 10 отличий

Все-таки отличия между специальным средством для интимной гигиены и обычным мылом или гелем для душа есть. Главное отличие — рН.

рН кожи приближен к значению 5,5 — нейтральному показателю, а в интимной зоне его значение составляет 3,8 до 4,4.

Поддержание кислой среды в этой зоне важно для противостояния размножению болезнетворных микроорганизмов.

Если рН ощелачивается, то количество полезных лактобактерий резко падает, а число условно-патогенных — растет.

Избежать этого помогут средства для интимной гигиены со слабокислым значением рН — 4-4,5. При их использовании не нарушается естественная среда деликатных мест!

Что в составе геля для интимной гигиены

В качественные средства для интимной гигиены редко добавляют красители или ароматизаторы. Идеальные по составу гели и пенки содержат только мягкие ПАВ и молочную кислоту.

Мягкие поверхностно активные вещества выполняют очищающую функцию. К таковым относятся, например, бетаин и сукцинаты. Такие ПАВ не нарушают микрофлору.

Молочная кислота обеспечивает определенный индекс рН и поддерживает жизнеспособность молочнокислых бактерий.

Однако покупать средства для интимной гигиены с повышенным содержанием молочной кислоты не стоит.

Такая косметика провоцирует рост лактобактерий. Это грозит активацией размножения дрожжевых грибков. В результате повышается риск развития вульвовагинального кандидоза. Перед их покупкой обязательно проконсультируйтесь с врачом!

К растительным экстрактам в средствах для интимной гигиены также нужно относиться с осторожностью — даже к таким, казалось бы, безобидным, как ромашка и календула.

Да, они обладают противовоспалительным эффектом. Но если воспаления нет, то и применять подобные средства нет необходимости.

Средства с растительными экстрактами могут стать причиной аллергии, если у женщины есть к ней склонность!

Продукты на фото: салфетки для интимной гигиены, Nivea; очищающая и освежающая дымка-спрей для интимной экспресс-гигиены Gyn-Phy, Uriage; освежающее очищающее средство для женской интимной гигиены «Свежесть хлопка c соком алоэ и экстрактом ромашки», Avon; гель для интимной гигиены Nanocare Intimate, Sesderma; средство для интимной гигиены Intimo Neutral, Dove; натуральное сертифицированное крем-мыло для интимной гигиены, Natura Siberica

Как выбрать гель для интимной гигиены

Лучший вариант — средство без цвета и запаха.

Отдавайте предпочтение флаконам с дозатором. Такая упаковка исключает появление в геле или пенке посторонних микробов.

И еще один важный совет — если вы нашли подходящее средство, не меняйте его без необходимости!

Как пользоваться гелем для интимной гигиены

Надо сказать, что средства для интимной гигиены не так безобидны, как кажется.

Во-первых, это может быть связано с особенностями состава (я уже говорила, что наличие консервантов и отдушек может стать причиной раздражения деликатной зоны). Во-вторых, они могут стать причиной развития таких женских недугов, как кандидоз, вагиноз, сухость влагалища. В-третьих, даже если по составу средство идеальное, часто женщины неправильно им пользуются.

Нередко в своем стремлении к гиперчистоте женщина начинает очищать с помощью геля не только наружные половые органы, но и влагалище.

Делать это ни в коем случае нельзя!

Также не стоит пытаться замаскировать неприятный аромат с помощью косметики. Помните, порой за этой проблемой кроется воспалительное заболевание. А в этом случае эффекта от пенок и гелей не будет — нужно бежать к врачу!