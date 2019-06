Чем опасен кофе на вынос

Coffee to go — это выражение наверняка знакомо большей части россиян и едва ли не каждому жителю мегаполисов. Утром по дороге в офис или на занятия в вуз в кофейне по пути перехватил стаканчик капучино или эспрессо, получил глоток бодрости, положительный заряд, а нередко и хорошее настроение на весь день, и, как говорят, жизнь удалась. И все бы ничего, если бы не стаканчик. Система сoffee to go предполагает использование только пластиковых или бумажных стаканчиков, у которых есть три больших минуса. Два из них затрагивают непосредственно того, кто пьет кофе, а третий — всех окружающих.

Многие забыли, что изобретен пластик был исключительно для холодных продуктов и напитков с целью их хранения и транспортировки. Но легкость, а главное, дешевизна его изготовления, сделали пластиковую посуду самой популярной у компаний быстрого питания и кофеен типа сoffee to go.

Ученые проводили исследования пластиковой продукции и выяснили, что при нагревании до 80 °C она выделяет химические соединения, отравляющие организм человека. Ведущий научный сотрудник Института гигиены и медицинской экологии Василий Ляшенко поясняет, что использование пластиковой посуды для горячих напитков при самом позитивном прогнозе грозит аллергической реакцией. Если пользоваться ею регулярно, негативные процессы со временем затронут желудок и почки.

Пластиковая посуда изготавливается из полистирола и полипропилена и подразделяется на несколько видов. По словам специалиста по пищевым производствам Дмитрия Зыкова из такого стаканчика в напиток выделяется стирол, причем, чем выше температура напитка, тем активнее идет процесс. Стирол — это канцероген, по-другому, яд, постепенно отравляющий организм. Кроме того, он влияет на увеличение уровня эстрогена, то есть увеличение женских половых гормонов. Поэтому мужчинам не рекомендуется пить такой кофе.

Посуда из полистирола белого цвета имеет маркировку PS. Она предназначена только для холодных напитков и продуктов и при нагревании начинает выделять тот самый стирол. Коричневая посуда с маркировкой PP выдерживает температуру до 150 градусов, но зато она легко поддается химическим воздействиям. Любое вещество, попав в нее, вступает с полипропиленом в химическую реакцию и начинает выделять фенол и формальдегигды.

Попадание в организм в чистом виде фенола приводит к внутренним кровотечениям, язвенной болезни, а в некоторых случаях и к атрофии мышц. Что касается формальдегидов, то в России их относят ко второму из пяти классов опасности — высокоопасным веществам. Всемирная организация здравоохранения включила его в список веществ, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Именно поэтому в последнее время в сoffee to go используют бумажные стаканчики. Однако проблемы это не решает. Попробуйте из обычной бумаги, даже самой плотной, соорудить подобие сосуда и налить туда горячей воды — надолго ли она удержится? Внутренняя часть бумажных стаканчиков обрабатывается тем же самым полистиролом. Кроме того, он склеивается. А это — прямое попадание в горячий кофе еще и химических соединений клея. Специалисты утверждают, что хуже кофе из пластиковых и бумажных стаканчиков только кофе в стаканчиках с пластмассовыми крышками. Крышка препятствует распространению аромата кофе, без которого полноценное восприятие напитка просто невозможно.

Есть ли выход? Гурманы вам расскажут, что для каждого вида натурального кофе есть специальная посуда — только тогда его вкус и аромат раскроются полностью. К примеру, эспрессо свой вкус в первозданном виде хранит лишь 15 секунд. Поэтому его подают в небольших фарфоровых чашках с толстыми стенками, объем которых составляет 40-60 мл. В таких же принято подавать и ристретто, который подается даже в меньшем объеме, чем эспрессо. Капучино и лунго пьют из таких же фарфоровых чашек, но большего объема — 180-200 мл.

Однако по пути на работу никто вам не будет предлагать специальную посуду. А про одноразовую мы уже все знаем. Выход нашли в термокружках. Небольшого объема, они не занимают много места в сумке и всегда под рукой. А в Берлине придумали целую систему: берешь в сoffee to go такую кружку под залог, выпиваешь кофе по дороге, а в очередной кофейне на пути отдаешь ее и забираешь свои деньги. Удобно, и кружку с собой носить не надо.