7 простых лайфхаков для быстрой потери веса

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса и не набрать его вновь, нужно изменить мир вокруг себя. Похудение — это не всегда сложные программы диет и тренировок, иногда достаточно лишь нескольких перемен. Вместо того, чтобы истязать себя диетами и страдать от голода, воплоти в жизнь эти семь лайфхаков.

После того, как вы создадите благоприятную среду вокруг себя, вес тела начнет снижаться сам собой.

Детокс кухни по воскресеньям

Если вы худеете, то детокс нужен не только телу, но и кухне. Даже если не покупать нездоровую пищу, она все равно будет появляться — купил кто-то другой, угостили на работе, шло в подарок к другому товару. Вредные продукты знают лазейки, чтобы попасть к вам на кухню. Заведите воскресную традицию — выкидывайте без жалости то, что не планируете съесть, начинайте новую неделю с чистой кухни и чистого питания. Пока продукт не попал в мусорное ведро, он может быть съеденным.

Закройте медиа каналы

Вряд ли Марк Цукерберг виноват в этом, но именно Facebook частенько заставляет вас переедать. Будучи подписанным на странички с рецептами жирных и жареных блюд, получая от друзей рецепты сладостей, похудеть будет очень проблематично. Не нужно смотреть даже на фотографии полезных низкокалорийных блюд, взгляды на любую еду делают вас голодной.

Заселяйтесь в пешеходных зонах

В отпуске и командировках бронируйте жилье так, чтобы вокруг было как можно больше пешеходной зоны. Неспособность взять такси или машину напрокат прямо за порогом заставит вас больше двигаться и сжигать больше калорий.

Оповестите о намерениях отель

Персоналу отеля можно не сообщать, что вы худеете. Но будет нелишним попросить убрать из номера все содержимое мини-бара. Если бар будет пустым, то вы не сможете принять спонтанное решение выпить или съесть сладости.

Не позволяйте холодильнику быть пустым

И дома, и в поездках вы не должны сталкиваться с отсутствием еды. Если остаться один на один с голодом, то рука сама собой потянется к телефону, чтобы заказать пиццу или другие не самые полезные блюда. В холодильнике дома всегда должно быть постное мясо, овощи и фрукты.

Меняйте маршруты

Если дорога на работу не будет проходить мимо кондитерской, то вы не сможете туда зайти, чтобы просто посмотреть, и в результате съесть то, что не планировали. Особенно пристального внимания требует кофе с собой, в кофейном напитке может быть столько же калорий, как в полноценном обеде.

Следите за собой в опасное время

Для большинства людей самое опасное время — это за час-два до ужина. Как правило, в это время люди уходят с работы, прогуливаются, могут пройти по магазинам. Сделайте так, чтобы в эти моменты вы были сытой. Здоровый перекус на работе — это лучше, чем мороженое в торговом центре.