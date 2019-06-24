Как сочетать полезные продукты, чтобы быстро худеть

Диетологи говорят, что неправильное сочетание продуктов может уничтожить всю их пользу. А правильное — наоборот, усилить.

Вот, казалось бы — едим исключительно здоровую пищу, соблюдаем принципы правильного питания (или хотя бы стараемся), а вес все равно стоит на месте, а то и подрастает. Британский диетолог Роб Хобсон считает, что все (ладно, многие) беды — от неправильного сочетания продуктов. Из-за неправильно подобранной «пары» мы чувствуем голод быстрее, чем надо. Потому едим чаще, соответственно — больше. Зато правильные сочетания продуктов способны превратить обычный завтрак или обед в настоящий суперфуд.

1. Сладкий картофель и греческий йогурт

Греческий йогурт содержит в два раза больше белка, чем такой же по размеру обычный йогурт. Благодаря этому он более сытный и надолго заглушает чувство голода. Сладкий картофель — хороший источник сложных углеводов. Он долго переваривается и поэтому дольше обеспечивает нас энергией, равномерно отдавая организму свою питательную силу. Известно, что он также стабилизирует уровень сахара в крови.

2. Овсянка и бананы

Овсянка — это тоже источник сложных углеводов, в честь которого фитнес-тренеры готовы слагать поэмы. Цельные овсяные зерна дают чувство насыщения очень надолго, к тому же обеспечивают организму хорошую порцию клетчатки. А бананы благодаря своему составу способны регулировать количество нейропептида, отвечающего за пищевую активность. Когда мы ограничиваем себя в калориях, мозг начинает вырабатывать этот нейропептид в усиленном режиме. И тогда очень хочется есть. Банан в сочетании с овсянкой помогает эту проблему решить.

3. Йогурт с сухофруктами и орехами

Сухофрукты и орехи — отличный источник клетчатки, а йогурт богат протеином. Вместе они оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови, чем каши или смузи. Напомним, при повышении уровня сахара в крови организм производит гормон инсулин, который, среди прочего, способствует накоплению жира. Это может быть проблемой, если ваша ежедневная диета богата сахаром и другими быстро растворимыми углеводами.

Полезные жиры в йогурте помогают дольше чувствовать сытость. Аналогичный эффект имеют орехи, жиры и белки.

4. Копченый лосось и яичница-болтунья

Это необычное сочетание помогает контролировать уровень грелина — гормона голода. Когда желудок пуст, он сигналит части мозга, называемой гипоталамусом, что нужно поесть. Согласно исследованиям, у людей с ожирением уровень грелина уменьшается после еды очень незначительно. То есть, гипоталамус не получает достаточно сильного сигнала перестать жевать. А белки, здоровые жиры и Омега-3 кислоты помогают уровень грелина снизить — и чувство насыщения приходит быстрее.

5. Ореховое масло и банан

Это отличное сочетание здорового источника протеина и медленных углеводов, которые позволят вам дольше чувствовать себя сытым и полным сил. Ореховое масло богато здоровыми ненасыщенными жирами, который улучшают инсулиновый метаболизм. Оно также содержит клетчатку, усиливающую чувство насыщения и предотвращающую бездумные перекусы. А о пользе банана мы уже не раз рассказывали. Единственное — и то, и другое достаточно калорийно. Поэтому нужно соблюдать меру.

6. Яйца на цельнозерновом хлебе

Тоже очень неплохой вариант здорового завтрака. Богатый клетчаткой цельнозерновой или ржаной хлеб дольше переваривается и дает чувство насыщения. Яйца богаты белком и тоже помогают победить чувство голода — исследователи не раз убеждались, что яйца на завтрак помогают похудеть. После такого сытного утра люди в течение дня съедают немного меньше. Яйца на завтрак лучше всего варить или делать яичницу-болтунью.

7. Коричневый рис с фасолью

Фасоль богата белками, но бедна некоторыми аминокислотами, которые есть в коричневом рисе. Их комбинация идеально подходит для вегетарианцев и веганов, поскольку обеспечивает весь спектр аминокислот. А это строительные блоки для белков, которые не только насыщают, но и жизненно важны для восстановления мышц, роста и поддержания уровня метаболизма, приводит исследование Daily Mail.

8. Овощной суп с фасолью, чечевицей или бобами

Суп — диетическое блюдо, поскольку беден калориями, но состоит из большого количества воды, благодаря чему организму кажется, что он насытился. Добавление к овощам фасоли и бобов увеличивает наличие в нем клетчатки, а также добавляет источник белка, что тоже способствует уменьшению чувства голода.

«Не все тут так просто и однозначно. Эти сочетания, возможно, придуманы «диетологами», которые так продают свои фирменные программы и диеты.

Дело в том, что большинство продуктов, продаваемых в наших магазинах, крайне бедно витаминами. Не стоит даже пытаться получить их из той или иной пищи. Для этого есть витаминные комплексы и биологически активные добавки, которые пропишет врач. А еда — это, в первую очередь, источник калорий, белков, жиров и углеводов».