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Инфаркт у женщин: неочевидные симптомы 

Рамблер 3 часа назад
Мы привыкли считать, что, если у человека сердечный приступ, то он немедленно хватается за грудь и падает на пол. Однако симптомы женского инфаркта очень часто бывают неочевидны, из-за чего вероятность умереть от него у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Но избежать неверно поставленного диагноза все-таки возможно, если знать, каких симптомов стоит остерегаться.

Головокружение

Слабость и резкое головокружение могут свидетельствовать о многих заболеваниях. Но если предобморочное состояние сопровождается холодным потом и резкой одышкой, скорее всего это сердечный приступ. Все эти признаки спровоцированы снижением притока крови в мозг.

Несварение желудка

Желудочно-кишечные симптомы при сердечном приступе у женщин встречаются куда чаще, чем у мужчин. Нам часто кажется, что виновником тошноты и рвоты стал стресс или обычный грипп. Но на самом деле нередко все это вызвано плохим кровообращением и нехваткой кислорода в крови.

Чувство тревоги

Затрудненное дыхание, усиленное сердцебиение и потоотделение могут говорить и о переутомлении, и о панических атаках, и об инфаркте. Если вас внезапно посетило острое чувство тревоги, вполне возможно, что ваши нервы таким образом реагируют на перенапряжение сердца.

Боль в спине

Почувствовав резкий дискомфорт в верхней части спины, мы можем спутать его с ушной болью, возникающей в области челюсти, шеи и плеч. Неприятные ощущения появляются из-за того, что нервы, которые проводят электрические сигналы к этим участкам, также проводят их и к сердцу. Порой боль бывает настолько сильной, что способна разбудить посреди ночи. И кстати зачастую при инфаркте женщины не чувствуют боли в руке и плече, которая обычно возникает у мужчин.
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