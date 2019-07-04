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Простые советы о том, как привести рацион в норму 

Yellmed 3 часа назад
Фото: Yellmed
Эксперты советуют для начала отказаться от употребления переработанного красного мяса. Вместо него лучше включить в рацион бобовые. Они по количеству белка не уступают мясным продуктам, содержат меньше жира, пишет mirnov.ru.
Кроме этого, вместо сливочного лучше употреблять растительное масло. В нем меньше насыщенных жиров. Специалисты также советуют исключить из питания белый хлеб и заменить его на цельнозерновой.
Если говорить о вредной пище — чипсах, пицце, картофеле фри — лучше ее не употреблять. Жирная молочная продукция, включая сливки, также не должна быть на вашем столе.
Диетологи регулярно составляют список вредных пищевых привычек. Самой распространенной среди них является избыточное потребление соли. Медики также подчеркнули, что люди едят слишком много сахара, трансжиров и продуктов из красного мяса. Это негативно сказывается на здоровье.
Специалисты рекомендуют снизить количество вредной еды в рационе и обратить внимание на овощи и фрукты, орехи и семечки, бобовые и другие полезные продукты.
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