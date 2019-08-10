О каких проблемах со здоровьем расскажет ваш тип фигуры

Ученые уже несколько лет говорят нам о том, что индекс массы тела или ИМТ абсолютно устарел. Но если раньше врачи ограничивались лишь этим, то сейчас они предлагают альтернативу.

Согласно новейшему исследованию, форма тела с учетом количества жира в тех или иных областях может многое рассказать о вашем здоровье.

К этому выводу ученые шли на протяжении нескольких лет. Так, медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна проанализировал данные о массе тела и распределении жира в организме у 2600 женщин в посменопаузе, которые собирали с 1993-го по 1998 год. За это время у 300 женщин развились сердечно-сосудистые заболевания.

Большинство людей, знают о том, что избыточный вес — один из главных факторов риска развития заболеваний сердца. Но следующая информация до недавнего времени была неизвестна.

Оказывается, женщины с типом фигуры "яблоко", у которых наибольший процент жира скапливается вокруг талии, а наименьший в ногах, имеют в три раза более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины с фигурой "груша" — узкая талия и широкие бедра.

Кроме того, те, у кого в первую очередь толстеет живот, имеют в два раза больший риск инсульта и высокого кровяного давления.

Помимо этого следует отметить, что общая масса тела не имеет ничего общего с сердечно-сосудистыми рисками. Решающим фактором здесь становится именно процент жира в организме.

Данное исследование подтверждает тот факт, что даже у человека с нормальным ИМТ и здоровым весом могут быть проблемы, связанные с количеством жира.