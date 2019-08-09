Женщина провела шесть дней в лесу в запертой машине

45-летняя жительница Бельгии Мари-Корин Бастид провела шесть ужасных дней в глухом лесу, об этом сообщает RTBF.

45-летняя Мари-Корин ехала из Сен-Жорж, все было в порядке, но женщина не справилась с управлением, и машина вылетела с дороги в канаву в лесу. Придя в себя, женщина не могла даже пошевелиться — из-за сильного удара был поврежден позвоночник. Сильные боли не давали ей дотянуться до телефона или открыть дверь салона. В первый день после аварии телефон разрывался от звонков родных, а вскоре разрядился.

Она лежала в осколках стекла не в силах пошевелиться. От боли Мари-Корин периодически теряла сознание. Иногда она слышала, как неподалеку ходят люди и пыталась позвать их на помощь, но ее не слышали.

Скрин: Видео RTBF

«Придя в себя после аварии, я почувствовала такую сильную боль, что возникало ощущение, что моя спина разрывается. В салоне было ужасно душно, я попробовала открыть дверь, левая нога совсем не слушалась и мне удалось толкнуть ее правой. Вскоре пошел дождь, после удушающей жары он показался очень приятным, я даже смогла сделать пару глотков воды, набрав капли дождя в пачку из под жвачки. Чтобы заглушить чувство голода, мне приходилось сосать мокрую веточку».

Две холодные ночи женщина провела в мокром салоне, боясь уснуть.

«Я думала, что никогда не смогу оттуда выбраться. Лежать на осколках было очень неудобно, а любая попытка подвинуться вызывала новый приступ боли. Я уже не понимала, как долго провела там, пока не появилась незнакомая женщина. Она спросила меня:"Ты Корин?"».

Скрин: Видео RTBF

Как оказалось, обеспокоенные родственники все эти дни искали Мари-Корин. Женщина, которая ее обнаружила, проезжала мимо места аварии и вызвала скорую.

Уже в больнице Мари-Корин призналась, что выжить ей помогли мысли о детях, а нашедшую ее женщину называет своим ангелом-хранителем.