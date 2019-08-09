7 советов, как не сорваться с диеты в офисе

Садясь на диету, мы даем негласную "клятву", что не съедим ни единого круассана — и даже остаемся верны этому принципу какое-то время. Но случайный кусок чизкейка на корпоративной вечеринке — и этот процесс уже становится невозможно контролировать. Ведь большую часть времени мы находимся в офисе, где так много соблазнов — на общей кухне стоят сладости к чаю, кто-нибудь из коллег постоянно отмечает день рождения, и вы ну просто обязаны проявить уважение и съесть кусок пиццы в честь такого события. А когда подруги зовут на обед в новую пекарню — разве можно им отказать? Да, в таких ситуациях обыкновенные принципы и обещания бессильны — нужно заставить себя соблюдать четкие правила, которые помогут противостоять офисным искушениям и спасти фигуру.

Организуйте ящик для перекусов

В офисной тумбочке стоит выделить место для полезных снеков. Можете положить туда орехи, сухофрукты, хлебцы. Как это поможет? Как минимум, вы прекратите то и дело наведываться к вендинговому автомату, где так много "запрещенки". Просто берите на кофебрейки свои перекусы и наслаждайтесь ими в приятной компании коллег.

Не повторяйте за сослуживицами

Согласно американским исследованиям, женщины склонны копировать пищевые привычки подруг, да и всего женского окружения в целом. Так что помните: если за соседним рабочим столом коллега уплетает конфеты, это вовсе не значит, что вы можете себе позволить то же самое.

Купите тамблер для воды

Да, все мы знаем, что нужно пить хотя бы 2 литра в день. Но увы, мы часто об этом забываем. И неудивительно: бегать на кухню каждый раз, чтобы выпить стакан воды — очень несподручно. Именно поэтому вас спасет бутылочка-тамблер, которая будет стоять у вас на столе и сопровождать на совещаниях.

Предупредите коллег о диете

Если ваше окружение на работе будет знать о ваших намерениях, стает намного проще. Скорее всего, они отнесутся с пониманием и не будут предлагать полакомиться привезенными из командировки сладостями.

Питайтесь регулярно

Есть две системы питания, которые больше всего полюбились ЗОЖ-адептам: шестиразовое и более классическое трехразовое. Исследования подтверждают эффективность и того, и другого. Однако преимущество традиционного "завтрак-обед-ужин" в том, что организм менее подвержен чувству голода, каким бы парадоксальным нам это не казалось.

Делайте спортивные перерывы

Если в бизнес-центре (или поблизости с ним) есть спортзал, выделите 40 минут на барре или растяжку перед ланчем. После тренировки диетологи рекомендуют сделать выбор в пользу сложных углеводов — например, риса. А дополнить его лучше высокобелковыми продуктами — мясом или тунцом. И самое главное — воздержитесь от якобы полезных батончиков, в которых сахара столько же, сколько в шоколадных конфетах. С таким перекусом все ваши старания пойдут насмарку.

Ешьте не за рабочим столом

Эту ошибку совершают многие из нас — отсюда риск переедания и общая усталость в конце дня. На пище нужно фокусироваться. А потому, если есть возможность, во время обеденного перерыва всегда лучше выходить из офиса — тогда продуктивность дальнейшей работы значительно повысится и к вам наконец придет энтузиазм.