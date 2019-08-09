Меняем зал на фитнес: 5 новых спортивных направлений

Если вам надоели обычные тренировки, наш список разнообразит вашу жизнь

Нет ничего эффективнее для роста мышц, чем занятия с дополнительным весом — это понятная всем истина. Правда однообразные тренировки быстро надоедают — приходится искать альтернативные варианты. Для тех, кто больше не может видеть гантели и уже готов отказаться от ненавистных занятий, WomanHit.ru подготовил топ−5 современных направлений фитнеса.

Сайклинг

Тренировкой на велосипеде никого не удивить. Зато аэробикой на крутящихся педалях под бодрую музыку впечатлить можно даже бывалого спортсмена. Во время занятия на цифровом экране спортивного зала будет высвечиваться рейтинговая шкала, где отмечено количество сожженых калорий и средняя скорость спортсменов. После занятия вы гарантированно выйдете с мокрой спиной и волосами — сайклинг сжигает примерно 500—600 калорий за час занятия.

Йога в гамаках

Когда поза собаки мордой вниз дается проще простого, поменяйте привычный формат занятия. Например, пойдите на занятие в гамаках. Такая тренировка напоминает воздушную акробатику по необходимости обматывать полотна вокруг себя, но по темпу менее интенсивная. Тренер будет показывать правильную обмотку и помогать вам, если не справитесь. Первое время будет непросто, но позже вы привыкнете к нагрузке и научитесь медитировать, принимая асаны йоги.

Скалолазание

Раньше на скалодром ходили для подготовки к восхождению в горы. Теперь скалолазание стало обычным хобби спортсменов-любителей. Заниматься первое время советуем с тренером, который расскажет о технике безопастности, научит крепить ремни и цепляться за выступы правильным образом. Скалолазание задействует все группы мышц — от рук и спины до ягодиц. Это отличная альтернатива круговой тренировке в тренажерном зале.

Батутная аэробика

Если вы забыли, когда в последний раз прыгали на батуте, это отличный повод сходить на пробное занятие в батутный парк. Во время тренировки вместе с группой под руководством тренера вы будете бегать, махать руками и ногами — и все это на батуте. Такой веселый спорт точно понравится любителям танцев и шейпинга. Надевайте удобные легкие кроссовки — и вперед!

Полоса препятствий

В зависимости от уровня физической подготовки, отправляйтесь на тропы препятствий разной сложности. Вам придется взбираться по канату, проходить ползком под лагами, перепрыгивать через рвы — сплошной адреналин. Купите билет на такую «тренировку» в парке развлечений или забронируйте слот вместе с друзьями — соревнуйтесь с другими группами, кто быстрее пройдет полосу.