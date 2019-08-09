У каких женщин узкие бедра

Узкие бедра у женщины могут быть как особенностью строения ее скелета, так и следствием воздействия неблагоприятных факторов в детском возрасте. К ним относят частые инфекционные заболевания, недостаток витаминов, неполноценное питание или гормональные нарушения в период полового созревания. Таз может быть деформирован из-за повреждений в результате серьезных заболеваний — рахита, туберкулеза, полиомиелита. Еще одна причина — травмы и переломы, полученные в детстве.

Узкий таз и беременность

Главная проблема, которую создает узкий таз своей обладательнице — это сложности в процессе родов. Врачи считают таз узким, если один или несколько его параметров на два сантиметра меньше определенной нормы.

Существует специальная методика измерения таза у женщины, это исследование является обязательным, чтобы понять, сможет ли женщина родить самостоятельно. Его проводят два раза — первый раз, когда женщина встает на учет в консультации, а второй — перед самыми родами. Гинеколог используется для этого специальный прибор — тазомер. Им определяется приблизительный размер костного кольца малого таза. Более точно определить параметры можно с помощью рентгена в конец беременности.

Если выясняется, что таз женщины слишком узок, это может вызвать определенные проблемы в родах. Если плод некрупный и лежит правильно, головкой вниз, то врач может разрешить женщине рождать естественным путем. Крупный малыш пытается найти для себя удобное положение в