5 мифов о ПМС, которые мешают жить

Мало того, что ПМС доставляет девушкам множество как физических, так и психологических неудобств, многие из нас до сих пор продолжают верить в самые распространенные мифы об этом синдроме.

ПМС у всех одинаковый

У разных женщин предменструальный синдром проявляется по-разному. Поведение одних не меняется совершенно, да и чувствуют они себя неплохо, в то время, как у других случается тяжелая форма ПМС, которая по симптомам схожа с депрессивными расстройствами. От этого синдрома страдают 2-10% женщин.

ПМС надо перетерпеть

Веря в данное утверждение, вы лишь наносите вред сами себе. К счастью, в наше время есть множество способов облегчить ПМС. Например, с помощью медикаментов, специального массажа или упражнений.

Перед критическими днями нельзя заниматься спортом

Странно, но в этот миф порой верят даже тренера, освобождающие своих подопечных от занятий спортом во время ПМС. А между тем умеренная физическая нагрузка лишь поможет укрепить организм и повысит настроение. Особенно рекомендуется заниматься плаванием и принимать ванну с морской солью.

Чтобы облегчить симптомы, нужно съедать много калорий

Неизвестно, как этот миф мог возникнуть и стать таким популярным, ведь жирная пища лишь повышает уровень эстрогена. А избыток этого гормона только провоцирует боли и нарушения в психике.

Главный симптом ПМС — резкие перепады настроения

Порой быстрая смена настроения — один из самых безобидных симптомов предменструального синдрома. Кроме этого у женщин могут возникнуть боли в суставах, головные боли, и бессоница.