5 мифов о ПМС, которые мешают жить 

Мало того, что ПМС доставляет девушкам множество как физических, так и психологических неудобств, многие из нас до сих пор продолжают верить в самые распространенные мифы об этом синдроме.
ПМС у всех одинаковый
У разных женщин предменструальный синдром проявляется по-разному. Поведение одних не меняется совершенно, да и чувствуют они себя неплохо, в то время, как у других случается тяжелая форма ПМС, которая по симптомам схожа с депрессивными расстройствами. От этого синдрома страдают 2-10% женщин.
ПМС надо перетерпеть
Веря в данное утверждение, вы лишь наносите вред сами себе. К счастью, в наше время есть множество способов облегчить ПМС. Например, с помощью медикаментов, специального массажа или упражнений.
Перед критическими днями нельзя заниматься спортом
Странно, но в этот миф порой верят даже тренера, освобождающие своих подопечных от занятий спортом во время ПМС. А между тем умеренная физическая нагрузка лишь поможет укрепить организм и повысит настроение. Особенно рекомендуется заниматься плаванием и принимать ванну с морской солью.
Чтобы облегчить симптомы, нужно съедать много калорий
Неизвестно, как этот миф мог возникнуть и стать таким популярным, ведь жирная пища лишь повышает уровень эстрогена. А избыток этого гормона только провоцирует боли и нарушения в психике.
Главный симптом ПМС — резкие перепады настроения
Порой быстрая смена настроения — один из самых безобидных симптомов предменструального синдрома. Кроме этого у женщин могут возникнуть боли в суставах, головные боли, и бессоница.