Как быстро избавиться от запаха перегара

Наверняка вы были в ситуации, когда после бурной ночи нужно было срочно идти по важным делам. Однако у многих организм устроен так, что даже после чистки зубов остается стойкий запах перегара. На самом деле, от него можно быстро избавиться в домашних условиях.

Белый уголь

Активированный белый уголь, как и черный впитывает в себя все токсины, которые остались после употребления алкоголя. Неприятный запах перегара исходит не изо рта, а из желудка. Именно поэтому от него так тяжело избавиться. Внимательно рассчитайте дозировку, чтобы не переусердствовать, иначе прием этого препарата только усугубит положение.

Мочалка

Токсины от расщепления алкоголя выходят из организма вместе с жидкостями, в том числе и потом. Поэтому, запах перегара может исходить от тела. Если у вас нет противопоказаний, лучше всего сходить в баню, так как там вы сможете отдохнуть, а с помощью пара выйдут все вредные вещества. Если такой возможности у вас нет, примите душ с жесткой мочалкой. Теплая вода расширит поры, а скрабирование поможет вывести токсины.

Минералка и кофе

Перед бурной ночью запаситесь бутылкой минеральной воды на утро. Она поможет вывести вредные вещества и восполнит недостаток других. В дополнение к этому нужно выпить чашку молотого кофе. Он взбодрит и поможет справиться с неприятным запахом в ротовой полости. Чтобы окончательно избавиться от запаха, прополощите рот водой, разбавленной содой.

Пешая прогулка