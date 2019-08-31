Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как быстро избавиться от запаха перегара 

Рамблер 9 часов назад
Как быстро избавиться от запаха перегара
Фото: depositphotos.com
Наверняка вы были в ситуации, когда после бурной ночи нужно было срочно идти по важным делам. Однако у многих организм устроен так, что даже после чистки зубов остается стойкий запах перегара. На самом деле, от него можно быстро избавиться в домашних условиях.

Белый уголь

Активированный белый уголь, как и черный впитывает в себя все токсины, которые остались после употребления алкоголя. Неприятный запах перегара исходит не изо рта, а из желудка. Именно поэтому от него так тяжело избавиться. Внимательно рассчитайте дозировку, чтобы не переусердствовать, иначе прием этого препарата только усугубит положение.

Мочалка

Токсины от расщепления алкоголя выходят из организма вместе с жидкостями, в том числе и потом. Поэтому, запах перегара может исходить от тела. Если у вас нет противопоказаний, лучше всего сходить в баню, так как там вы сможете отдохнуть, а с помощью пара выйдут все вредные вещества. Если такой возможности у вас нет, примите душ с жесткой мочалкой. Теплая вода расширит поры, а скрабирование поможет вывести токсины.

Минералка и кофе

Перед бурной ночью запаситесь бутылкой минеральной воды на утро. Она поможет вывести вредные вещества и восполнит недостаток других. В дополнение к этому нужно выпить чашку молотого кофе. Он взбодрит и поможет справиться с неприятным запахом в ротовой полости. Чтобы окончательно избавиться от запаха, прополощите рот водой, разбавленной содой.

Пешая прогулка

Легкие физические нагрузки помогут вывести токсины из организма. Это может быть небольшая зарядка или прогулка. Свежий воздух поможет вам чувствовать себя лучше, а вредные вещества выйдут из организма вместе с потом.
Женский форум32
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех3
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение