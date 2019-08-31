Как быстро избавиться от запаха перегара 

Наверняка вы были в ситуации, когда после бурной ночи нужно было срочно идти по важным делам. Однако у многих организм устроен так, что даже после чистки зубов остается стойкий запах перегара. На самом деле, от него можно быстро избавиться в домашних условиях.
Белый уголь
Активированный белый уголь, как и черный впитывает в себя все токсины, которые остались после употребления алкоголя. Неприятный запах перегара исходит не изо рта, а из желудка. Именно поэтому от него так тяжело избавиться. Внимательно рассчитайте дозировку, чтобы не переусердствовать, иначе прием этого препарата только усугубит положение.
Мочалка
Токсины от расщепления алкоголя выходят из организма вместе с жидкостями, в том числе и потом. Поэтому, запах перегара может исходить от тела. Если у вас нет противопоказаний, лучше всего сходить в баню, так как там вы сможете отдохнуть, а с помощью пара выйдут все вредные вещества. Если такой возможности у вас нет, примите душ с жесткой мочалкой. Теплая вода расширит поры, а скрабирование поможет вывести токсины.
Минералка и кофе
Перед бурной ночью запаситесь бутылкой минеральной воды на утро. Она поможет вывести вредные вещества и восполнит недостаток других. В дополнение к этому нужно выпить чашку молотого кофе. Он взбодрит и поможет справиться с неприятным запахом в ротовой полости. Чтобы окончательно избавиться от запаха, прополощите рот водой, разбавленной содой.
Пешая прогулка
Легкие физические нагрузки помогут вывести токсины из организма. Это может быть небольшая зарядка или прогулка. Свежий воздух поможет вам чувствовать себя лучше, а вредные вещества выйдут из организма вместе с потом.