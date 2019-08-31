Вредно ли ходить без нижнего белья

Разбираемся, где мифы, а где правда.

Есть такое понятие как гигроскопичность одежды, которое означает способность впитывать влагу. По нормативам этот показатель для нижнего белья должен быть не ниже 6%. Платья, юбки, брюки, джинсы и другую одежду на гигроскопичность даже не проверяют. Если же ткань пропускает слишком много влаги, существует риск создать благоприятную среду для развития бактерий.

Кроме того, обычно у нас нет привычки стирать одежду каждый день, как мы делаем это с трусами. Естественно, это также способствует размножению бактерий, к тому же швы на одежде могут вызывать раздражение на коже и слизистой и спровоцировать развитие воспалительных процессов, например, цистита и уретрита.

Главный страх многих женщин — заразиться ЗППП, но риск подцепить их, сев на любое сидение в общественном месте, слишком низкий. Тем не менее довольно легко нарушить микрофлору.

Стирайте верхнюю одежду, брюки, платья, юбки, каждый день;

Откажитесь от тесных брюк и джинсов. Швы на них грубые и твердые, поэтому могут вызвать раздражение слизистой;

Носите трусы с собой. Они могут пригодиться, когда вы идете на шопинг или когда вам предстоит долго сидеть в общественном месте, например, в кинотеатре. Если вы все же решили не носить трусы:

А что насчет бюстгальтера?

Распространенный миф — ношение бюстгальтера вызывает рак молочной железы. Ученые давно доказали, что такой связи не существует. Еще принято считать, что отказ от бюстгальтера способствует птозу, то есть опущению груди. Но пока что не было ни одного научного исследования, которое бы подтвердило, что ношение бюстгальтера предотвращает опущение. Птозу способствуют другие факторы: возраст, высокий индекс массы тела, резкая потеря веса, беременность, кормление грудью.