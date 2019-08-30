Почему пора начать прислушиваться к кишечнику

Все знают, что ментальное здоровье напрямую связано с нашим физическим здоровьем. Когда мы болеем, мы часто чувствуем себя подавлено. Значительное влияние на наше настроение оказывает состояние кишечника. Неслучайно более 2000 лет назад Гиппократ сказал: «Все болезни начинаются в кишечнике».

Что нужно знать о нашем кишечнике

У кишечника есть собственная нервная система, которая состоит из более чем 500 миллионов нейронов, взаимодействующих с нашим мозгом. И это в пять раз больше, чем в нашем спинном мозге.

Кишечник — это наш «второй мозг». Он тесно связан с головным мозгом и в отличие от других органов чувств перегружен рецепторами, поэтому все негативные нейронные сигналы мозг получает из кишечника очень быстро.

Наш кишечник — это огромный дом для микробов. В каждом из нас живет более 100 триллионов микробов. Они воспаляют иммунную систему, вызывая различные заболевания. От состояния кишечника напрямую зависит наш внешний вид. Вздутие живота, отеки и высыпания — зачастую последствия заболевания кишечника.

Высокий уровень гормона стресса вызывает воспаление кишечника. Именно поэтому многие из нас чувствуют тошноту перед важным и волнительным событием.

Тревога и депрессия также могут быть связаны с состоянием нашего кишечника, поскольку различные бактерии живущие в нем производят биологически активные химические вещества, оказывающие влияние на настроение.