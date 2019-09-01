Как американки зарабатывает на ожирении 

Во всем мире уже давно стало популярным бодипозитивное движение, сторонники которого борются за то, что девушка может быть такой, как хочется именно ей. Она может держать себя в форме, если хочет иметь подтянутую фигуру, или же никогда не мучить себя диетами и спортом, если ей комфортно в своем весе; может отрастить волосы на ногах, если ей так нравится, или, наоборот, отдать внушительную сумму за лазерную эпиляцию, чтобы добиться гладкой кожи.
Кроме того, с появлением соцсетей стало понятно, что женщин, поддерживающих здоровое отношение к своему телу и своей внешности в целом, огромное количество. И даже известные на весь мир актрисы, певицы и модели не стесняются своих "недостатков", о которых раньше обычные женщины ничего не знали. Знаменитости не только возмущаются, если видят, что их снимки ретуширует глянец, но и показывают себя естественными в своих блогах.
Однако у бодипозитивизма есть и обратная сторона, считают психологи. Дело в том, быть полным и страдать ожирением — абсолютно разные вещи. Тем не менее огромное количество девушек с ожирением благодаря соцсетям и мнимому бодипозитивизму стали популярными. Одни из них зарабатывают на рекламе, другие демонстрируют свои объемы в Сети за приличные деньги, называя себя вебкам-моделями.
@tessholliday
Есть и еще одно необычное движение, которое называется фидеризм — стремление раскормить партнера. Кроме того, что есть фидеры (те, кто кормит) и фиди (те, кто едят), существуют и те, кто готов платить за то, чтобы смотреть на это действо.
Недавно 29-летняя американка Хейзел дала интервью иностранному изданию Metro. Она рассказала, что весит больше 200 килограммов, но совершенно не стесняется своего тела. Конечно, так было не всегда. В детстве над Хейзел жестоко издевались в школе. Однако, повзрослев, девушка поняла, что есть и те, кому нравятся крупные формы, и это вселило в нее уверенность. Хейзел решила продавать свои снимки в Сети тем, у кого есть нездоровая тяга к полноте. Кроме того, она с удовольствием ест на камеру, похлопывая себя по животу. Девушка говорит, что постоянно получает огромное количество комплиментов и от этого чувствует себя невероятно сексуальной. К тому же Хейзел неплохо зарабатывает на своем ожирении — около десяти тысяч фунтов (то есть 800 тысяч рублей).
@divaz_style
Американка Микель Руффинелли стала известной во всем мире именно благодаря своим внушительным объемам. Обхват ее бедер составляет почти два с половиной метра. Это абсолютный рекорд, посчитали представители Книги рекордов Гиннесса. Интересно, что ее рост составляет всего 164 сантиметра, а это означает, что Микель значительно больше вширь, чем в длину. Хотя раньше Руффинели стеснялась своих бедер, сегодня она ей гордится. Она говорит, что главный поклонник ее крупных бедер — ее муж. Он говорит ей комплименты каждый день.
@ssbbwmodels
@ssbbwmodels
Кстати, для тех, у кого есть необъяснимая тяга к излишней полноте, создаются специальные сайты знакомств, на которых девушки с ожирением демонстрируют свои фигуры во всей красе.
Хорошо, что женщины с ожирением психологически чувствуют себя комфортно в своем теле, однако физически вряд ли они полностью здоровы, убеждены врачи. Ожирение уже давно стало огромной проблемой для медицины: от него ежегодно умирают больше трех миллионов человек. Ожирение провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, почек, может вызывать диабет и онкологию.