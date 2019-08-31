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17 правдивых фактов о мужчинах, которые удивят женщин 

SM News + ещё 3 20 часов назад
17 правдивых фактов о мужчинах, которые удивят женщин
Фото: SM News
1. Около 30% холостяков верят, что встретят любовь всей своей жизни.
2. Стереотип, что мужчины предпочитают блондинок — миф. Мужчинам просто нравятся женщины, цвет волос не при чём.
3. Интимными подробностями делятся с друзьями менее 10% мужчин.
4. Мужчины врут в два раза чаще женщин, в среднем 6 раз в день. Самая популярная лживая фраза «Ничего страшного, я в порядке».
5. Мужчины наклоняются за упавшим предметом, а женщины приседают.
6. Взрослея, мужчины отдают приоритет удобной и свободной одежде, а не модной и облегающей.
7. Мужчины легче принимают комплименты от мужчин, чем от женщин. И ориентация здесь роли не играет. Простая психология.
8. Мужская дружба держится на общих интересах, тогда как женская на одной эмоциональной волне. Исключением может быть дружба детства.
9. В присутствии женщины мужчины съедают больше, чем в компании друзей-мужчин. Возможно, дело в хищных инстинктах. Либо мужчина начинает нервничать в присутствии красивой женщины и заедает стресс.
10. Риск развития онкологии у мужчин выше на 50%.
11. Удовлетворенность личной жизнь и лишний вес связаны напрямую. Чем счастливее мужчина в браке, тем выше шанс набрать лишние кг.
12. Именно мужчины начали первыми носить обувь на каблуке, чтобы казаться выше.
13. У мужчин острее развито зрение.
14. Мужчины тяжелее переносят расставания, чем женщины.
15. Мужчины после расставания не удаляют номер своей бывшей пассии. Так, на всякий случай.
16. Среди самоубийц гораздо больше мужчин.
17. Год своей жизни мужчина тратит на рассматривание красивых, привлекательных женщин. Эстеты, одним словом.
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