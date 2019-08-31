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8 причин, по которым вы неконтролируемо набираете вес и не можете ничего сделать 

СОК.медиа 8 часов назад
Почему вы бесконтрольно набираете вес
Фото: Кадр из фильма "Я худею"
Вам кажется, что в вашем рационе ничего не изменилось, а брюки стали малы? Вы придерживаетесь диет, занимаетесь спортом, а лишний вес только увеличивается? Не спешите переживать. Найдите точную причину набора ненужных килограммов, и вы сможете от них избавиться.

Прием лекарств

Регулярный прием антибиотиков, контрацептивов, стероидов или гормональных средств приводит к ухудшению усвояемости питания. Это неизбежно влечет за собой набор лишнего веса.

Употребление соленой еды

Если человек чересчур много ест соленых продуктов, он обязательно заметит, как быстро начнет поправляться. Особенно вредно для здоровья есть такую пищу в вечером.
Переизбыток соли в организме задерживает жидкость, что приводит к отекам, увеличивает риск возникновения инфарктов и инсультов.

Казеиновая непереносимость

У некоторых людей порой встречается повышенная чувствительность к молочному белку. Выявить ее можно только сдав необходимые анализы. Она может проявляться также аллергическими реакциями после употребления сыра, кефира или творога. Исключив эти продукты из своего рациона, вы сможете избавиться от лишних килограммов.

Менструальный цикл

Женский менструальный цикл оказывает непосредственное влияние на перепады веса. Ближе к его концу женщины заметно поправляются. В начале цикла вес падает, а с 13 дня снова увеличиваться. Чтобы не набирать лишние килограммы, старайтесь ограничивать аппетит во второй половине менструального цикла.

Чувствительность к глютеновому белку

Большое количество глютена содержится в зернах пшеницы, овса и ржи. Глютеновый белок является причиной набора веса для тех, у кого есть непереносимость к нему.

Плохой сон

Если вы ложитесь спать после полуночи, ваш сон будет прерывистым и неполноценным. Расщепление жиров в организме проходит приблизительно с 11 до 2 часов ночи. Ложась спать позже, вы укорачиваете эту фазу и обретаете лишний вес.

Мало жидкости

Вода является основным транспортным средством в организме. Она участвует в выводе токсинов и расщеплении жиров. Ее недостаточное количество затрудняет обменные процессы в организме. Снижение веса становится невозможным.

Стрессы

Стрессы и депрессии приводят к гормональным нарушениям, которые непосредственно влияют на вес человека. Важно поддерживать не только хорошую физическую форму, а и здоровье души.
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