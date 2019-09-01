Самые лучшие витамины для женщин после 40 лет

Правильно подобранные витамины участвуют в обмене веществ и влияют на работу всего организма. Но и их переизбыток может плохо отразиться на здоровье. Попробуем вместе разобраться, какие витамины — лучшие для женщин после 40 лет и в каком количестве их следует принимать.

Когда нужно пить витамины

Женщина в сорок лет по-прежнему красива, активна и полна заботы о родных. В этом возрасте наступает пик физического здоровья, в крови существенно снижается уровень выработки женского полового гормона — эстрогена.

Основная причина такому явлению — подавление работы яичников. В результате этого в организме снижаются все обменные процессы, и он начинает активную подготовку к менопаузе.

нарушение менструального цикла;

ухудшение состояния волос, кожи и ногтевых пластин;

плотность костей изменяется;

снижается половое влечение;

появляется бессонница;

наблюдаются частые депрессии, резкие изменения настроения, частая нервозность и раздражительность;

обостряются скрытые и хронические заболевания. В таком возрасте у женщин могут наблюдаться такие проблемы:

В целях корректировки и замедления процессов старения организма важно составить своеобразную программу здоровья.

Также нужно обратиться за профессиональной помощью к гинекологу и эндокринологу, они проведут диагностику всего организма и назначат витаминные комплексы. Также важно сбалансировать свое питание, чтобы в организм попадало максимум полезных и биологически важных веществ.

Любой препарат должен содержать такие витамины: Витамин группы D. Этот витамин еще называют солнечным. Он активизируется под воздействием солнца. Способствует быстрому и полноценному усвоению кальция, попавшего в организм с продуктами питания, тем самым укрепляет кости и зубы. Также данный витамин увеличивает уровень фосфора в крови, что положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Витамин А. Важный антиоксидант, блокирующий процессы старения всего организма и снижающий риски развития любых заболеваний. Для сорокалетней женщины такой витамин особенно полезен, поскольку он благотворно влияет на женское здоровье. Витамин А придает коже естественный и здоровый блеск, отвечает за густоту волос и выработку гормона счастья — эндорфина. Суточная норма не должна превышать 0,8 мг.

Витамин С. Это мощнейший антиоксидант, который важно получать ежедневно в количестве 100 мг. Он сильно расходуется организмом во время стрессовых ситуаций, способствует полноценной выработке коллагена, что влияет на состояние кожи. Коллаген делает ее упругой и борется с лишними морщинами.

Витамин Е. Называют его еще альфа-токоферол или женский витамин. По сути это панацея от старости и болезней, в народе его считают эликсиром молодости. Суточная норма витамина Е — 15 мг. Он борется с процессами старения, выпадением волос, улучшает состояние кожи и ногтей, насыщает организм энергией.

Витамин В12. По сути, это лучший витамин для женщин после 40, ведь он незаменим в работе женских органов. Такой витамин отвечает за гормональный баланс, эмоциональное состояние и способствует хорошему сну. А что еще нужно женщине в таком возрасте, как не полноценный сон и спокойствие? Учитывая советы врачей, суточная норма витамина — 0,003 мг.

Магний. Дефицит этого элемента приводит к нарушению работы нервной системы и бессоннице. За сутки в организм сорокалетней дамы должно попадать не менее 320 мг вещества.

Железо. Гормональный дисбаланс, резкие перестройки и нарушения менструального цикла приводят к дефициту железа. Поэтому нужно следить, чтобы суточная норма элемента не была меньше 20 мг. Врачи рекомендуют пропить железо в комплексе с фолиевой кислотой.

Рейтинг лучших аптечных витаминных комплексов

"Фамвиталь" от французской компании "Безен Хепскеа". В комплекс входит 16 активных компонентов, которые помогают организму бороться со старением. Капсулы полностью безопасны для женского организма, они сжигают калории, расщепляют жировые скопления, выводят из организма вредные токсины, регенерируют клетки и дерму изнутри. После первых восьми недель приема витаминного комплекса можно увидеть изменения в работе всего организма. Кожа станет увлажненной, ногтевая пластина — крепкой, а волосы будут роскошными и неломкими. А вот приятный сюрприз! Исчезнут лишние килограммы и сантиметры на талии. Советы врачей для приема витаминов: курс нужно сочетать с правильным питанием и умеренной физической нагрузкой.

"Эвалар Ци-Клим", препарат отечественного производства. Это лучшие витамины для женщин после 40 лет: изначально препарат был разработан для этой возрастной группы. Особенно помогает в период климакса и менопаузы, способствует снижению потливости в 10 раз. Улучшает общее состояние здоровья и самочувствия. В состав входит натуральный экстракт пустырника, который благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и борется с бессонницей. Основное преимущество — 100% натуральный состав. Преимущества препарата заключаются в оптимальной цене, удобном применении, а также в полноценном насыщении организма полезными компонентами.

"Комплевит кальций D3". Это очень популярный витаминный комплекс. В состав входят витамин D3 и кальций, которые важны для женского организма в возрасте 40+ лет. Данный препарат улучшает состояние кожи, ногтей, волос, укрепляет кости, зубы и суставы. Если учитывать советы врачей, то его идеально принимать при переломах и проблемах с волосами.

В статье мы разобрались с тем, какие витамины нужно принимать женщинам «зрелого возраста». Важно учитывать советы врачей и пить витамины только по рекомендации. Также не стоит забывать о правильном питании, физической активности и положительном настроении. Будьте красивы и счастливы!