Названы полезные упражнения для интимной жизни

Ученые назвали полезные упражнения для интимной жизни

Аэробные нагрузки положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе, что также отражается на интимной жизни. К такому выводу пришли специалисты из Северо-западного медицинского центра в США.

Они провели исследование, в котором приняли участие спортсмены-любители. Результаты показали, что мужчины, занимающиеся бегом примерно 4,5 часа в неделю, риск эректильной дисфункции ниже на 23 процента. Что касается женщин, то у них при четырех часах бега риск проявления сексуальной дисфункции уменьшался на 30 процентов.

Таким образом, мужчины и женщины, ведущие здоровый образ жизни, имеют меньше проблем в интимной жизни. Однако авторы работы отметили, что эксперимент проводился на физически здорой группе людей, поэтому показатели могут различаться, пишет CNN.

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