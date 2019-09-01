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Ученые назвали полезные упражнения для интимной жизни 

Вечерняя Москва + ещё 2 14 часов назад
Названы полезные упражнения для интимной жизни
Фото: Кадр из фильма "Упрямая судьба"
Аэробные нагрузки положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе, что также отражается на интимной жизни. К такому выводу пришли специалисты из Северо-западного медицинского центра в США.
Они провели исследование, в котором приняли участие спортсмены-любители. Результаты показали, что мужчины, занимающиеся бегом примерно 4,5 часа в неделю, риск эректильной дисфункции ниже на 23 процента. Что касается женщин, то у них при четырех часах бега риск проявления сексуальной дисфункции уменьшался на 30 процентов.
Таким образом, мужчины и женщины, ведущие здоровый образ жизни, имеют меньше проблем в интимной жизни. Однако авторы работы отметили, что эксперимент проводился на физически здорой группе людей, поэтому показатели могут различаться, пишет CNN.
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Здоровье , CNN
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