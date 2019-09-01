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Почему нельзя закидывать ногу на ногу 

Yellmed 15 часов назад
Почему нельзя закидывать ногу на ногу
Фото: Yellmed
Люди закидывают ногу на ногу неслучайно: такое положение уменьшает дискомфорт при сидячей работе. Но это обманчивое облегчение. Пережимание ног запускает разрушительные процессы.
Позвоночник, по своей природе «не предназначенный» для долгого сидения, испытывает большую нагрузку. Практически всю «ношу» берут на себя нижние отделы, а если закинуть ногу на ногу, тазовые кости изменят свое положении относительно позвоночника, мышцы и связки перенапрягутся. Итог плачевный: боли в спине, грыжи межпозвоночных дисков, сколиоз.
Что происходит с сосудами? Когда одна нога давит на другую, нарушается венозный кровоток. В итоге страдает кровообращение в органах малого таза, повышается артериальное давление.
Варикозная сеточка — еще одно последствие пережимания вен. Из-за ненормального кровотока стенки сосудов теряют эластичность, кровь сгущается и венки на ногах становятся вздутыми.
Не меньше страдают нервы, мышцы в ногах. Длительное сидячее положение может закончиться воспалением бедренных сухожилий, параличом малоберцового нерва, ощущением немоты и «иголок» в голени.
Патологии суставов — еще одно последствие неправильного сидения перед компьютером. Если человек часто и подолгу работает с перекрещенными ногами, мышцы внешней части бедра растягиваются, а внутренней — наоборот, становятся короче. Результат: риск смещения суставов, истончения хрящевой ткани.
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