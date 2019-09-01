Нелепые легенды о женском теле в которые мы верим 

Хватит в это верить!
1. Во время месячных нельзя заниматься спортом
На самом деле это отговорка, у вас может снизиться мотивация, но ничего нездорового в тренировках нет, а иногда даже наоборот они способны уменьшить боли и поднять настроение
2. Ношение бюстгальтера может привести к раку груди
Считалось, что бюстгальтер способен привести к раку груди из-за перелавливаете лимфатической системы. Но тем не менее Американское общество по борьбе с раком сообщили, что никаких свидетельств в пользу этого утверждения не выявлено.
3. Влагалище со временем растягивается
Это неверно, вагина всегда узкая, особенность этого органа в том, что он эластичен и во время возбуждения удлиняется и расширяется.
4. Половые губы должны быть одинаковой формы
И снова ошибочное утверждение. Это такая же часть тела как глаза, уши и грудь, и у всех они могут быть совершенно разные — это естественно.
5. Тампоны лишают девственности
В 1930-м году, когда Tampax представил свое изделие, считалось, что девушки могут потерять девственность из-за использования тампона, и чтобы развеять этот миф, пришлось выпускать множество инструкций с объяснениями по применению.