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Нелепые легенды о женском теле в которые мы верим 

SNCmedia.ru 9 часов назад
Нелепые легенды о женском теле в которые мы верим
Фото: depositphotos
Хватит в это верить!

1. Во время месячных нельзя заниматься спортом

На самом деле это отговорка, у вас может снизиться мотивация, но ничего нездорового в тренировках нет, а иногда даже наоборот они способны уменьшить боли и поднять настроение

2. Ношение бюстгальтера может привести к раку груди

Считалось, что бюстгальтер способен привести к раку груди из-за перелавливаете лимфатической системы. Но тем не менее Американское общество по борьбе с раком сообщили, что никаких свидетельств в пользу этого утверждения не выявлено.

3. Влагалище со временем растягивается

Это неверно, вагина всегда узкая, особенность этого органа в том, что он эластичен и во время возбуждения удлиняется и расширяется.

4. Половые губы должны быть одинаковой формы

И снова ошибочное утверждение. Это такая же часть тела как глаза, уши и грудь, и у всех они могут быть совершенно разные — это естественно.

5. Тампоны лишают девственности

В 1930-м году, когда Tampax представил свое изделие, считалось, что девушки могут потерять девственность из-за использования тампона, и чтобы развеять этот миф, пришлось выпускать множество инструкций с объяснениями по применению.
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