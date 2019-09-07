Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять признаков того, что женский организм начал стареть 

Рамблер 54 минуты назад
Пять признаков того, что женщина начала стареть
Фото: depositphotos.com
Женщины ищут на своем лице и теле «симптомы» приближающейся старости уже в 25 лет, однако чаще всего это говорит об излишней придирчивости и самовнушении. При этом специалисты выделяют несколько внешних «сигналов», которые говорят о том, что организм женщины уже встретился с первой волной старения. И это не только морщины.

Дайте очки

Даже стопроцентное зрение в какой-то момент начинает «хромать». Женщина вдруг относит от глаз подальше журнал, чтобы легче прочитать текст. Можно сказать, что пока вы с легкостью читаете текст на близком расстоянии, старость от вас еще далеко. Обычно ухудшение зрения происходит после 45 лет, но не стоит медлить с приобретением очков и надеяться, что проблема решится сама собой.

Влаги больше нет

Заметное иссушение кожи сопутствует возрастным изменениям в организме женщины. Если вам то и дело, хочется увлажнять кожу лица и тела, значит организм уже не справляется сам, а требует дополнительной поддержки.

Сон уже не тот

Говорят, вы молоды, пока можете заснуть в любых обстоятельствах. Так, если вы начинаете переживать, что не сможете заснуть, а приближение ночи вас не радует, а пугает, возраст уже начал давать о себе знать.

Круги на шее и «поплывшее лицо»

Говорят, что шея является своеобразным паспортом женщины. Так, ухоженное гладкое лицо никак не может переиграть возрастные изменения на нежной коже женской шеи. Так называемые кольца Венеры выглядят как горизонтальные полоски на шее. С возрастом они становятся глубже и заметнее.
Но вот лицо в какой-то момент начинает «плыть», а некогда четкий овал лица теряет свою былую остроту. Подбородок и скулы особенно выдают старение организма. В этом деле кроме косметологических вмешательств может помочь и специальная лицевая гимнастика.

Привет, пигментация

Со временем кожа уже не так спокойно реагирует на солнце. Женщины с возрастом начинают замечать все больше пигментных пятен на лице и руках, появившихся после недолгой прогулки на жаре. Специалисты рекомендуют тщательнее следить за защитой кожи от ультрафиолета, если не хотите выглядеть старше своих лет.
Как Александр Семчев сумел похудеть на 100 кг
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Зачем модные девушки бреют лицо
Зачем модные девушки бреют лицо6
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
00:27
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение