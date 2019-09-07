Пять признаков того, что женщина начала стареть

Пять признаков того, что женский организм начал стареть

Женщины ищут на своем лице и теле «симптомы» приближающейся старости уже в 25 лет, однако чаще всего это говорит об излишней придирчивости и самовнушении. При этом специалисты выделяют несколько внешних «сигналов», которые говорят о том, что организм женщины уже встретился с первой волной старения. И это не только морщины.

Дайте очки

Даже стопроцентное зрение в какой-то момент начинает «хромать». Женщина вдруг относит от глаз подальше журнал, чтобы легче прочитать текст. Можно сказать, что пока вы с легкостью читаете текст на близком расстоянии, старость от вас еще далеко. Обычно ухудшение зрения происходит после 45 лет, но не стоит медлить с приобретением очков и надеяться, что проблема решится сама собой.

Влаги больше нет

Заметное иссушение кожи сопутствует возрастным изменениям в организме женщины. Если вам то и дело, хочется увлажнять кожу лица и тела, значит организм уже не справляется сам, а требует дополнительной поддержки.

Сон уже не тот

Говорят, вы молоды, пока можете заснуть в любых обстоятельствах. Так, если вы начинаете переживать, что не сможете заснуть, а приближение ночи вас не радует, а пугает, возраст уже начал давать о себе знать.

Круги на шее и «поплывшее лицо»

Говорят, что шея является своеобразным паспортом женщины. Так, ухоженное гладкое лицо никак не может переиграть возрастные изменения на нежной коже женской шеи. Так называемые кольца Венеры выглядят как горизонтальные полоски на шее. С возрастом они становятся глубже и заметнее.

Но вот лицо в какой-то момент начинает «плыть», а некогда четкий овал лица теряет свою былую остроту. Подбородок и скулы особенно выдают старение организма. В этом деле кроме косметологических вмешательств может помочь и специальная лицевая гимнастика.

Привет, пигментация

Со временем кожа уже не так спокойно реагирует на солнце. Женщины с возрастом начинают замечать все больше пигментных пятен на лице и руках, появившихся после недолгой прогулки на жаре. Специалисты рекомендуют тщательнее следить за защитой кожи от ультрафиолета, если не хотите выглядеть старше своих лет.