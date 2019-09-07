Существует ли метеозависимость на самом деле

Существует ли метеозависимость и можно ли с ней справиться

Считается, что здоровый человек не реагирует на изменения погоды. Поэтому, скорее всего, метеозависимость является симптомом того, что с организмом что-то не в порядке. Проявления метеозависимости, вроде головных болей, головокружений, слабости и скачков артериального давления, указывают на состояние сердечно-сосудистой системы. И хотя сама по себе метеозависимость никак не лечится, обратить на нее внимание все-таки стоит, потому что впоследствии из нее могут развиться более серьезные заболевания.

Позаботьтесь о сердце

Если в ответ на резкую смену погоды тело реагирует слабостью, головокружением и скачками артериального давления, это повод обратиться к кардиологу, который должен проверить работу вашего сердца. Если в результате обследования выяснится, что с сердцем все в порядке, но метеозависимость останется, можно провести профилактические процедуры, связанные в первую очередь с выправлением осанки. Чем больше мы сутулимся, тем меньше становится наша грудная клетка по объему, сердцу все труднее прокачивать кровь, оно начинает работать на износ.

регулярный массаж или визит к остеопату;

цигун или любая другая гимнастика для максимального расслабления позвоночника. Как скорректировать осанку:

Когда вы восстановите правильную осанку, добавьте активные кардиоупражнения для улучшения циркуляции крови.

Позаботьтесь о мозге

Причинами ухудшения кровоснабжения мозга могут быть: общая экологическая ситуация, сидячий образ жизни и снова неправильная осанка.