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Существует ли метеозависимость и можно ли с ней справиться 

Рамблер 54 минуты назад
Существует ли метеозависимость на самом деле
Фото: depositphotos.com
Считается, что здоровый человек не реагирует на изменения погоды. Поэтому, скорее всего, метеозависимость является симптомом того, что с организмом что-то не в порядке. Проявления метеозависимости, вроде головных болей, головокружений, слабости и скачков артериального давления, указывают на состояние сердечно-сосудистой системы. И хотя сама по себе метеозависимость никак не лечится, обратить на нее внимание все-таки стоит, потому что впоследствии из нее могут развиться более серьезные заболевания.

Позаботьтесь о сердце

Если в ответ на резкую смену погоды тело реагирует слабостью, головокружением и скачками артериального давления, это повод обратиться к кардиологу, который должен проверить работу вашего сердца. Если в результате обследования выяснится, что с сердцем все в порядке, но метеозависимость останется, можно провести профилактические процедуры, связанные в первую очередь с выправлением осанки. Чем больше мы сутулимся, тем меньше становится наша грудная клетка по объему, сердцу все труднее прокачивать кровь, оно начинает работать на износ.
Как скорректировать осанку:
  • регулярный массаж или визит к остеопату;
  • цигун или любая другая гимнастика для максимального расслабления позвоночника.
Когда вы восстановите правильную осанку, добавьте активные кардиоупражнения для улучшения циркуляции крови.

Позаботьтесь о мозге

Причинами ухудшения кровоснабжения мозга могут быть: общая экологическая ситуация, сидячий образ жизни и снова неправильная осанка.
Чтобы исправить нарушения в кровоснабжении мозга, нужно:
  • регулярно проветривать помещение, в котором вы находитесь большую часть времени. Если такой возможности нет, нужно выходить на прогулку или хотя бы на балкон раз в час;
  • следить за тем, как вы держите голову по отношению к экрану компьютера или мобильного телефона. Если вы постоянно тянетесь к этим устройствам, вытягивая шею вперед, скорее всего, вы нарушаете кровоснабжение;
  • посетить массажиста, который посоветует вам техники самомассажа и элементарную разминку для шеи;
  • принимать расслабляющие и тонизирующие ванны несколько раз в неделю.
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