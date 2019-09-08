13 табу для будущих мам, о которых нельзя забывать

Злоупотребление кофеином, отбеливание зубов и еще 11 табу для будущих мам, о которых нельзя забывать

Не секрет, что женщинам в положении не рекомендуется употреблять алкоголь, поднимать тяжести и кататься на американских горках. Однако существуют еще 13 запретов, которые возможно вас удивят… Какие? Читайте в материале Passion.ru.

Кофеин

Зачастую во время беременности уровень энергии стремительно катиться к нулю, и так приятно порой взбодриться чашечкой ароматного кофе. И в этом нет ничего страшно, если знать меру, причем желательно в граммах. Так Американская Ассоциация по вопросам беременности рекомендует к употреблению не более 200мг кофеина в день. Для примера, в чашечке капучино содержится 50-70гр кофеина, в черном чае — 40-50, а зеленом 20-30.

И хотя как такового исследования о влияния кофеина на организм беременных женщин не проводилось, ученым удалось выяснить, что чрезмерная концентрация этого вещества в организме животных приводит к преждевременным родам, снижению фертильности и другим проблемам репродуктивного характера, а также рождению недоношенного потомства с внутриутробными дефектами развития.

Мясные нарезки, хот-доги и мягкие сыры

Беременным стоит отказаться от употребления холодных мясных нарезок, хот-догов или мягких сыров. Все эти продукты могут содержат бактерии рода листерии, являющиеся возбудителями листериоза. К сожалению, будущие мамы более других подвержены этому заболеванию, последствия которого могут негативно сказать на здоровье ее еще нерожденного малыша.

Отбеливание зубов

С появлением на рынке широкого ассортимента средств для отбелевания зубов, все больше беременных женщин обращается к врачам с вопросом о безопасности проведения этой процедуры в домашних условиях. На первый взгляд очевидных противопоказаний нет. Ведь основным действующим веществом средств для домашнего отбеливания зубов является перекись водорода. И даже если случайно проглотить небольшое количество раствора, для взрослого человека это скорее всего пройдет без каки-либо плачевных последствий.

Однако в силу недостаточного количества проведенных исследований, врачам пока не удалось выяснить, как перекись водорода влияет на внутриутробное развитие плода. Именно по этой причине женщинам рекомендуется избегать отбеливания зубов в период вынашивания малыша.

Кошачья уборная

Будущим мамам врачи настоятельно не рекомендует убирать кошачий туалет. На первый взгляд совсем не удивительно. Ведь из-за токсикоза даже некогда любое пирожное зачастую вызывает рвотный рефлекс, что уж говорить о кошачьих фекалиях. Однако дело здесь совсем не в токсикозе или чрезмерной брезгливости. Все очень просто: кошачьи экскременты кишат паразитами — возбудителями серьезной инфекции, которая называется токсоплазмоз.

Наиболее опасным считается таксоплозмоз второго триместра. Так как через уже сформированную плаценту токсоплазмы легче проникают в кровь плода, и вероятность этого врожденного заболевания у детей значительно возрастает.

Что в свою очень может обернуться для малыша такими побочными эффектами, как повышенное внутричерепное давление, умственная отсталость, эпилепсия и даже слепота.

Препараты безрецептурного отпуска

На время беременности врачи рекомендует женщинам отказаться от приема таких на первый взгляд безопасных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, как пепто-бисмол, ибупрофен, аспирин, а также некоторых средств от кашля. Дело в том, что в состав этих безопасных для взрослого человека лекарств входят вещества, которые могут губительным образом сказаться на внутриутробном здоровье малыша и существенно увеличить риск врожденных дефектов.

Ретинол

Практически всем будущим мамам свойственно так называемое беременное сияние, однако даже оно зачастую не может скрыть акне и проблемную кожу, с которыми сталкиваются некоторые женщины, будучи в положении. И если в обычной жизни на помощь приходят кремы и сыворотки с ретинолом и рецептурные средства для лечения акне, то в беременность они категорически противопоказаны. Так как учеными была выявлена взаимосвязь между их применением и врожденными дефектами у младенцев.

Ботокс

Беременным женщинам следует избегать инъекций красоты, особенно ботокса. И хотя на сегодняшний день по этическим соображением не существует ни одного клинического исследования, доказывающего опасность применения этого вещества во время беременности, врачи крайне не рекомендуют вкалывать в организм будущий материли токсин, который может нанести потенциальный вред еще не родившемуся ребенку

Автозагар

Не все виды автозагара одинаково опасны. Женщинам во время беременности врачи рекомендуют избегать лишь средств в виде аэрозолей, так как влияние их паров на организм будущих мам еще не изучен. Не исключено, что частичное вдыхание спрея для загара может нанести потенциальный вред плоду, поэтому из соображений безопасности специалисты советуют использовать средства в виде салфеток и кремов для самостоятельного нанесения.

Лаки для ногтей и волос

В беременность как никогда хочется выглядеть привлекательной. Однако красота в виде банального окрашивания ногтей может обернуться для будущей мамы слишком большой жертвой. Дело в том, что за редким исключением, практически в любой состав лака для ногтей входят фталаты. Это распространенное в химической промышленности вещество производители также добавляют и в лаки для волос. И хотя взаимосвязь между фталатами и врожденными дефектами у детей научно не доказана, исследования показали, что это у животных вещество вызывает аномалии в росте мужских половых клеток.

Поэтому беременным желательно отказать от использования лаков для волос и ногтей, ну или на худой конец попытаться найти косметические средства без фталатов.

Эфирные масла

Казалось бы, что может быть натуральнее эфирных масел? Однако не все натуральное одинаково полезно. Беременным поклонницам ароматерапии следует быть предельно осторожными и досконально знать назначения и свойства своих любимых масел, ведь помимо расслабляющего эффекта, они могут причинить нешуточный вред.

Например, такие эфирные масла как розмарин, базилик, шалфей, можжевельник, тимьян, душица и перечная мята обладают стимулирующим родовую деятельность эффектом и при ненадлежащем использовании способны вызвать преждевременные схватки.

Джакузи и сауна

Любительницам попариться в период беременности следует тщательно взвесить все за и против. Несмотря на то, что вода и тепло обладают расслабляющим действием и помогают существенно облегчит боль в области поясницы, специалисты рекомендуют воздержаться от походов в сауну хотя бы в период первого триместра. Это связано с тем, что высокая температура тела мамы в первые 12 недель беременности увеличивает риск появления у ребенка врожденных дефектов. Поэтому врачи рекомендует держать температуры тела под контролем и стараться не доводить до критических 39 °C.

Татуировки

У многих людей при одной только мысли об игле в руках тату-мастера по телу пробегает холодок и предательски подкашиваются ноги. Однако есть беременные, которых ничто не может заставить отказаться от идеи набить тату: ни здравый смысл, ни инстинкт самосохранения, ни даже их очень интересное положение.

У врачей, однако, свое мнение на этот счет. К нанесению татуировок во время беременности они относятся крайне отрицательно, и совсем не потому, что будущим мамам противопоказаны боль и чрезмерное волнение.

Главным аргументом против тату они приводят риск возникновения неизлечимым инфекций, гепатита Б и ВИЧ. Несмотря на то, что шансы заполучить эти заболевания в салоне мастера ничтожно малы, врачи рекомендуют отложить поход за острыми ощущениями на послеродовой период.

Погружение с аквалангом

Если вы во всеоружии готовы к дайвингу, приоделись в водолазный костюм и натерли до блеска ласты, спешим вас расстроить — разоружайтесь, беременность и дайвинг несовместимы, так как существует вероятность развития декомпрессионной болезни. После погружения и во время подъема, когда окружающее давление снижается, могут образовываться пузырьки азота, способные проникать в различные органы нашего тела. Малыш в материнской утробе абсолютно беспомощен перед этими пузырьками и не способен их фильтровать, что в свою очередь может привести к серьезным внутриутробным осложнениям.