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«Кольца» на шее. Откуда берутся морщины и что делать, объяснил остеопат 

Yellmed 2 часа назад
Как появляются «кольца» на шее
Фото: Yellmed
Известный врач Владимир Животов в своем Instagram обратился к женщинам, которые страдают из-за трудноустранимого изъяна внешности. А если «кольца» на шее появляются раньше срока, прекрасные дамы пробуют все — от сомнительных мазей до уколов красоты.

Почему образуются морщины на шее?

По замечанию остеопата, все дело в родовой травме — синдроме кукольной шейки. Укорочение шеи часто встречается у детей, родившихся с помощью кесарева сечения. Когда головка малыша идет по родовым путям, шея вытягивается сама по себе. «Кесарята» не оказываются в ситуации, когда головка вышла, а шея еще находится в родовом канале, и отсюда проблема избыточного напряжения в мышцах.
С течением времени родовая травма не проходит, но видоизменяется. Шея немного удлиняется, а напряженное связок переходит на кожу и подкожные слови. Результат — круговые морщины на шее. Еще у таких пациентов диагностируют сколиоз, сутулость, асимметрию лица.

Как лечить?

Конечно, показывать ребенка с кукольной шейкой остеопату нужно в самом раннем возрасте. Врач знает, как вернуть мышцам и связкам малыша естественное положение, нормализовать кровообращение.
Если взрослый человек переживает из-за кругов на шее, не нужно скупать дорогие сыворотки, кремы, прибегать к косметологическим процедурам. Владимир Животов подчеркивает: работать следует с последствиями родовой травмы. Это первопричина, источник напряжения в шее. И поддадутся «кольцевые морщины» только остеопатическому лечению.
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