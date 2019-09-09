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Сколько раз можно делать УЗИ во время беременности 

Yellmed 2 часа назад
Сколько раз можно делать УЗИ во время беременности
Фото: Yellmed
Каждая мама боится навредить своему еще не рожденному малышу, поэтому задается вопросом: какое количество УЗИ не опасно.
Женская консультация, где наблюдают за беременностью женщины, выдает направление на 3-4 УЗИ. Одни мамочки переживают, не навредит ли очередная диагностика малышу, другие — готовы делать УЗИ каждый месяц. Давайте разбираться, стоит ли бояться этой процедуры.

УЗИ: польза или вред

Ультразвуковая диагностика существует уже около полувека, и ни один ученый не доказал ее вред для беременной или плода. Однако врачи решили, что лучше не злоупотреблять исследованиями и делать УЗИ только при необходимости.
Так появились рекомендации для всех беременных: скрининг в каждом триместре плюс дополнительный скрининг по рекомендации врачей. Польза УЗИ очевидна: специалисты могут вовремя отреагировать на любые отклонения в развитии плода.

Первое УЗИ

Его проводят уже на 11-13 неделе беременности. На таком сроке скрининг показывает, как развивается малыш. Кроме того, врачи берут анализы на генетические отклонения у эмбриона, хромосомные аномалии, пороки развития. На малых сроках, как правило, УЗИ проводят по показаниям:
  • кровотечение во время беременности;
  • боли внизу живота, подозрение на беременность;
  • при проведении ЭКО для проверки развития эмбриона;
  • исключение невынашивания, если до этого были выкидыши.

Второе УЗИ

Второй скрининг проводится на сроке 20-21 неделя при нормальном протекании беременности. Плод уже достаточно сформирован, можно увидеть, как развиваются органы. На этом сроке много внимания уделяется центральной нервной и сердечно-сосудистой системам.

Третье УЗИ

Третий скрининг выполняют на 32 неделе. Оценивают рост, вес ребенка, состояние плаценты, количество околоплодных вод. Обязательно проводится допплеровское исследование: оно показывает, как плод получает кислород, питание, кровь, нет ли нарушений. Кроме того, во время третьего скрининга врачи смотрят предлежащую часть плода и отслеживают возможные пороки.

Дополнительное УЗИ

Дополнительное УЗИ специалисты назначают по показаниям. Например, если мать заболела, выявлены многоплодная беременность, генетические отклонения у плода, есть вероятность выкидыша, патологии в развитии малыша.

Личный опыт

Первый раз я делала УЗИ в 5 недель, чтобы подтвердить беременность. Затем лечащий врач направил на дополнительное УЗИ на 28 неделе беременности, так как имеются хронические заболевания, способные повлиять на саму беременность.
В 38 недель уже проверяли количество вод, самочувствие малыша по всем критериям. Встречались врачи, которые были категорически против дополнительного скрининга, но, благо, другие специалисты сказали, что УЗИ делать нужно и важно, даже при малейших подозрениях на неладное и для успокоения нервов.
Многие мамочки проходят УЗИ раз в месяц, чтобы просто спать спокойно. И их можно понять! Я была среди тех беременных, кто не против лишний раз проверить состояние ребенка.
Консультируйтесь со специалистами, проходите скрининги нужное вам количество раз и будьте уверены, что все хорошо!
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