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Почему мы дрожим, когда нам холодно или страшно 

Рамблер 5 часов назад
Почему мы дрожим, когда нам холодно или страшно
Фото: depositphotos.com
Дрожание — непроизвольные сокращения скелетных мышц — происходит не только, когда человеку страшно или холодно. Оно возникает при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, утомлении, тяжелой физической работе и даже эмоциональном напряжении. Сперва дрожат пальцы, кисти, руки, затем в ход идут мышцы шеи, лица, языка и, наконец, мышцы ног, туловища и даже голосовые связки. Речь становится затрудненной, голос срывается, человек начинает трястись.
При охлаждении внешне явления схожие, а по вызвавшим их причинам и механизмам — совершенно другие.
Непроизвольные сокращения мышц при ощущении холода — это защитная реакция организма от переохлаждения. В результате деятельности мышц в нашем организме образуется тепло. Как только мы ощущаем зябкость, тут же начинаем двигаться и согреваемся. Важный факт: температура кожи над сокращающейся мышцей повышается на 1,5-3 градуса. Но даже если взрослый человек стоит на месте, мышечный «отопительный» аппарат начинает функционировать автоматически, благодаря деятельности центра терморегуляции (расположен в гипоталамической области головного мозга).
Как это работает при эмоциональном напряжении? Любая эмоция провоцирует организм на выполнение биологически важной задачи — защищаться, нападать или убегать. Да, в наше время драка и/или бегство очень редко становятся главным звеном эмоциональной реакции: им на смену приходят слова. От наших далеких предков мы переняли свойство реагировать на трудную ситуацию повышением артериального давления. У нас учащается сердцебиение, в кровь выбрасывается адреналин и другие гормоны, а мышечная деятельность усиливается вплоть до появления дрожи (видели когда-нибудь состояние предстартовой лихорадки у спортсменов?).
Но в данном случае дрожь формируются не центром терморегуляции, а центром «страха» и другими. А эмоциональная дрожь, в свою очередь, подготавливает организм к большим физическим и нервным нагрузкам.
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