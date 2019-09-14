Беременность девушки оказалась громадной опухолью

Грей Бейкер-Падден строго следила за вопросом контрацепции и принимала противозачаточные таблетки, а потому была крайне удивлена, увидев на тесте две полоски. Следующие три теста только подтвердили положительный результат, так что девушка отправилась к своему гинекологу. Та поздравила молодую пару, которая пришла в восторг от подобной новости и тут же ринулась подбирать детское имя.

Спустя некоторое время после счастливой вести Грейс начала страдать от утренней тошноты, да и живот начал постепенно расти — все признаки беременности были очевидны.

Однако на двенадцатой неделе будущая мама вдруг обнаружила кровяные выделения и, испугавшись выкидыша, поспешила к врачу. Однако на УЗИ ее ждали ужасающие новости — врачи не обнаружили ребенка в ее животе, зато вместо этого нашли большую опухоль, симптомы роста которой Грейс и принимала за беременность.

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Как сообщает DailyMail, Грейс была в ужасе от подобной новости:

«Мне хотелось только немедленно избавиться от этого».

Врачи поставили диагноз: молярная беременность или пузырный занос. Подобное происходит после оплодотворения дефектной яйцеклетки, не имеющей хромосом. Лишь в 15-20% случаев подобное становится злокачественной опухолью, однако именно Грейс не повезло.

Спустя два дня после оглашения диагноза опухоль была удалена, однако Грейс пришлось еще полгода осуществлять химио— и гормонотерапию, чтобы полностью прийти в норму.

Пара не оставила надежды когда-нибудь завести ребенка, но врачи все же рекомендуют им подождать какое-то время, пока организм женщины не оправится.