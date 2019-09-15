7 способов перейти на правильное питание без страданий и срывов

Большинство людей с лишним весом «кочуют» с одной диеты на другую, экспериментируют с лекарствами и товарами по похудению, даже прибегают к парапсихологии, магическим заговорам. Систематическое «издевательство» над своим телом развивает безволие и лень. Человеку даже тяжело перейти на правильное питание, чтобы не сорваться и не перейти к обжорству.

Основы правильного питания

Правильное питание включает продукты с белками, жирами и углеводами. 60% принадлежит фруктам, овощам, бобовым, орехам, цельным зернам. Не меньше 15% отводится жидким и твердым жирам.

Простые углеводы, которые содержатся в сахаре, меде, газировки ограничиваются до 40 г. в сутки. Ограничьте количество йодированной (не поваренной) соли. Крупы, мука с микронутриентами составляет треть ежедневного рациона. Из витамин должны присутствовать группы А, Е, С, D, фолиевая кислота, поливитамины.

Правильное питание предполагает 5-6 разовый прием пищи небольшими порциями и около 2 литров воды. Способ приготовления блюд: варка, на пару, в духовке, сковорода-гриль, сыроедение, пассеровка.

Обычно человеку с лишним весом трудно перестроить рацион под работу. Чтобы выявить сложности перехода на правильное питание, нужно целую неделю записывать (честно), что и сколько съели, выпили, перекусили. По возможности указать время. Анализ мини-дневника покажет вкусовые предпочтения, «ошибки», сложности, калорийность.

Чтобы похудеть на правильном питании, меню составляется на 1200-1500 калорий. Но если дневник показывает ежедневное потребление болеет 2000 калорий, то стоит приходить к необходимому порогу постепенно, снижая по 100-200 ккал в день.

Рассмотрим наиболее распространенные сложности при переходе на правильно питание и способы их разрешения.

1. Ежедневное употребление 1,5-2 литра воды

Если забываете выпивать воду, то сделайте 10 напоминаний на телефоне или бумаге (2 литра — это 10 стаканов по 200 г). Как только выпили одну порцию, помечаете. Стакан сразу наполняете водой. Не нужно выпивать всё залпом. Вода находится постоянно перед глазами, тогда человек по желанию делает пару глотков.

Обратите внимание, что утро начинается с 1-2 стакана воды сразу, как только проснулись. Это поможет наладить работу кишечника. Последний прием воды не позже 7-8 вечера, чтобы не появились отёки на лице. Если не можете пить простую воду, добавьте лимон, мяту.

2. Употребление «нелюбимых» продуктов

Некоторым людям трудно внедрить продукт, который они не едят. Поэтому замену производите постепенно. Рассмотрим на примере хлеба:

порцию белого хлеба делите пополам и распределяете на весь день; меняйте белый и черный хлеб по приемам пищи; перейдите на ржаной хлеб; постарайтесь ужин есть без мучного; чередуйте черный хлеб со ржаными хлебцами; перейдите на хлебцы; за один прием съедать не более 2 хлебцев за завтраком или обедом, если нет в рационе круп или макарон.

Постепенная замена продуктов может затянуться на месяцы. Потому как правильное питание становится образом жизни. Организм не должен испытывать стресс, только тогда возможно получить стабильные результаты.

Заменяйте продукт аналогом по необходимым витаминам и микроэлементам. Если не любите свинину, замените говядиной, телятиной, мясом кролика, индейки, кур и т. д. Не едите мясо, замените соей, грибами, тофу, рыбой, яйцами, бобовыми, крупами, молочными продуктами, добавьте поливитамины с микроэлементами.

3. Ограничение сахара, сладких продуктов

Людям с избыточным весом сложно избавиться от тяги к сладкому. Замените сахар жидким медом, сладости — фруктами, сухофруктами, обычный шоколад на горький. В день можно не более 1 чайной ложки меда, 30 г шоколада, 2 сладких фрукта до полудня. Обратите внимание на рецепты восточных сладостей, где нужны сухофрукты, орехи, мед.

На сегодняшний момент существуют интернет-магазины правильного питания, где продаются низкокалорийное варенье, джемы, пастила, мюсли, батончики, халва и прочие сладости. Очень редко, когда возникает непреодолимая тяга к сладкому, можно побаловать себя кусочком вегетарианского торта.

4. Дорогое правильное питание

Многие люди считают, что переход на правильное питание сильно «бьет» по карману. Однако это не так. Рацион можно составить в рамках своего бюджета, исходя из необходимой пропорции:

на одну порцию рассчитывайте 3 ст.л. сухой крупы (геркулес, рис, гречка); для молочной каши стакан воды с молоком (пропорции на усмотрение), а можно готовить на воде; на 1 порцию 2 рыбные или мясные котлеты (по размеру как крупные тефтели), 2 яйца, 200-300 г овощей, 2 хлебца, 200 г несладкого йогурта; в день 1 ч.л. меда, 30 г орехов, 2 фрукта, 150 г творога, 2 ст.л. сметаны (10-15%), 1 ст.л. растительного масла, 1-2 ст. кефира (1%), 15 г сыра жирностью не выше 25%, 1 куриная грудка без кожицы.

Рацион составляется на 1200-1300 ккал. Если не любите или не хотите какие-то продукты, просто не ешьте. Организм сам подскажет, что добавить в меню. К примеру, на неделю нужно 100 г сыра. Его можно есть по 15 г ежедневно или приготовить из него салат, запечь рыбу или мясо. Можно не есть сыра, добавив другие молочные продукты. Или для себя взять дорогой 15% в нарезке, а для семьи взять сыр любой жирности.

Пример продуктов на неделю: пачка геркулеса, риса, гречки, молока 0,5-1,5%, ржаных хлебцев; 2 пачки кефира 1%; 7 ч.л. жидкого меда; 100 г орехов, сыра до 25%; 4 пачки по 150 г творога; фрукты: 2 зеленых яблока, 6 мандаринов, 150 г сливы, 1 грейпфрут, 1 банан; овощи: 7 огурцов, 6 помидор, 1 болгарский перец, 0,5 кг редиса, 5 шт. лука, 2 кочана капусты, 1 морковь; зелень без ограничения; 1 кг рыбного фарша, стручковой фасоли; 4 шт. куриные грудки; 400 г сметаны 10-15% или йогурта 2%; 10 шт. яиц; 250 г брокколи; 600 г телятины или говядины.

Овощи и фрукты можно подбирать по сезону. Можно всю неделю есть на перекус только яблоки (банан — 1 раз в семь дней), а блюда готовить только из курицы. Если не хотите пить кефир на ночь, просто не употребляете. Так многие продукты перейдут на другую неделю, а круп хватит на месяц.

Подстройка рациона под рабочий график

У многих худеющих возникает проблема «встраивания» дробного питания в режим дня. Для этого напишите на листке подробный свой график с пробуждения до сна. Примерно распределите основные приемы пищи и перекусы с интервалом 2,5-3 часа, не забывая о воде.

К примеру, график педагога выглядит следующим образом:

На данном примере чувство голода заглушается водой и смузи по дороге между занятиями. Упор делается на основные приемы пищи. Ужин на работе приводит к тому, что дома не захочется кушать при приготовлении меню на следующий день.

Есть профессии, где перерывы выделены в четко определенное время. Тогда подстраиваете меню под свой график. Попробуйте сделать жидкий перекус в темной бутылке, пить, ходить в туалет не запрещено.

6. Насмешки со стороны окружающих

Большинство худеющих не переносят пересудов на работе, смешки родственников. Поэтому не стоит ставить в известность, что переходите на правильное питание. Если в коллективе заведен «общий» стол, то любопытным сотрудникам можно сказать, что проблемы с желудком, изжога, гастрит и т. п.

Ну или приносите те блюда, которые не вызовут вопросов. К чаепитию принесите сухофрукты, финики, мед с хлебцами, горький шоколад… Просто на ежедневный рацион выделите не более 4-6 шт чернослива/2-3 фиников/1 хлебца с 1 ч.л. меда/1-2 квадратика шоколада.

Домашних также можно не ставить в известность об изменении рациона. По возможности готовьте одинаковую еду. И неважно, что за ужином все едят котлеты с гречкой, а вы — с салатом. В любом случае, когда сбросите лишние килограммы, насмешки отпадут сами собой.

Бывают застолья, где нужно присутствовать и никакие отговорки о гастрите не помогут. В этом случае положите на тарелку оптимальные продукты, которые нанесут меньше вреда вашей фигуре. Старайтесь часто пить воду. Если есть возможность, поешьте до застолья, тогда на тарелку выложите закуску для видимости. И потом редкие пиры (1-2 раза в месяц) людям с лишним весом пойдут только на пользу.

7. Совмещение правильного питания с физическими нагрузками

Как только организм успокоится, а именно не возникает пищевых желаний «до трясучки», не появляется внутреннего отторжения при ведении нового продукта, отсутствует чувство усталости, вялости, тогда внедряйте систематическую спортивную активность.

К примеру, начните с 30-минутной быстрой прогулки домой или на работу; утреннего 15-минутного комплекса бодифлекс; дыхательного упражнения после еды «Королева пляжа». Затем добавьте 2 раза в неделю кардио-тренировку, запишитесь на фитнес или аквааэробику, танцы.

Любой вид деятельности должен приносить удовольствие. Включая спорт в режим дня, не забудьте о правильном питании (примерно 1,5-2 часа до и после еды). Также обратите внимание на один нюанс: физическая активность заглушает потребность в сладком.

Пример меню одного дня

Завтрак: геркулесовая каша с 1ч.л. меда.

1 перекус: 1 зеленое яблоко с 30 г. не жареных орехов.

Обед: рисовая каша с 2 рыбными котлетами и овощным салатом. 2 перекус: пачка творога со сметаной.

Ужин: вареная стручковая фасоль с 2 рыбными котлетами.

На ночь: стакан кефира.

Правильное питание не очередная диета, а образ жизни. Следовательно, не нужно резко менять свои пищевые установки: начните с постепенной замены по одному продукту. Как только организм привыкает к новому вкусу, знакомьте его с новой привычкой. Помните, что от мотивации похудеть зависит, найдете ли вы возможности перестроить свой рацион или будете искать оправдания лишнему весу.