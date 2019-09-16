Как меняется обоняние женщины во время ПМС

Повышенную чувствительность к запахам медики называют гиперосмией. В таких случаях даже очень слабые и тонкие ароматы кажутся человеку сильно насыщенными и резкими. Подобные изменение в восприятии не всегда связаны с развитием какой-либо болезни. Иногда у женщин во время ежемесячного цикла обостряется обоняние и на то есть причины.

Как происходит анализ запаха

На основе биологии человека известно, что первичный анализ и распознавание ароматов осуществляется внутри носа и ответственным за эту функцию является обонятельный анализатор. У людей он представляет собой носовые трубки-полости, которые выстланы особым видом эпителия. Эта ткань состоит из различных видов клеток, к которым, помимо прочего, относятся поддерживающие, обонятельные и базальные. Обонятельные клетки имеют преимущество в структуре слизистой покрова носа, на их поверхности располагаются обонятельные реснички, они и улавливают различные летучие соединения — ароматные молекулы. Все клетки, в том числе и обонятельные, крепятся к нервным волокнам, которые объединяются в определенные пучки — аксоны, и по этим нейронитям в определенные зоны головного мозга передаются полученные импульсы.

Здесь происходит вторичный и основной анализ полученных запахов. Благодаря их определяющим ключевым характеристикам: — памяти ароматов, их интенсивности, качества, осуществляется понимание и их оценка. Соответственно, любые изменения в работе обонятельного анализатора, могут быть связаны либо с воздействием на слизистую носа или с тем или иным нарушением функции определенной части мозга, отвечающей за конечный результат. Травма головы, неврологические или психиатрические проблемы, нарушающие работу обонятельных структур головного мозга, способны снизить или увеличить восприятие запахов. Но также на это незначительно влияют гормоны.

Что происходит в период овуляции

Не секрет, что в предменструальный период у женщин отчасти меняется психологическое состояние. Оно порой становится вызывающе-депрессивным или дамы испытывают малозаметный душевный дискомфорт. Врачи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют этот феномен тем, что в такой момент на определенные участки мозга в увеличенном количестве воздействует эстроген. Этот половой гормон подкласса стероидных, в основном продуцируется у женщин в фолликулярном аппарате яичников. Перед овуляцией, во время ее и в момент дальнейшего продвижения яйцеклетки происходит его максимальный выброс. В этот период даже у вполне здоровых женщин реакция на запахи изменяется в течение нескольких часов. Это связано с гормональным колебанием, в частности эстрогена, который воздействуя на мозговые структуры, затрагивает и обонятельный анализатор тоже.

В результате острота нюха возрастает и вместе с этим могут возникнуть вспышки внезапного сексуального возбуждения. Однако с гибелью яйцеклетки, которая осуществляется в течении 12 — 22 часов после овуляции, уровень эстрогена постепенно возвращается в норму. Анализатор запахов в структуре головного мозга больше не подвергается воздействию гормона и повышенная острота обоняния спадает, возвращая человека к привычным вариантам восприятия ароматов.

Нет фертильности — нет острого нюха

Однако далеко не все женщины подтверждают, что у них обостряется обоняние накануне менструации. С чем это связано, пытались определить ученые из Оттавского университета, Канада. Для эксперимента они пригласили 16 дам, принимающих оральные контрацептивы, и 17 женщин, у которых в течении нескольких лет осуществляется только естественный цикл. Психологи предложили добровольцам тестировать запахи лимона, мяты, розы, мускуса, а также слабозаметных мужских феромонов, содержащих летучие соединения андростенона и андростерона. Исследования проводили в разные дни месяца — в момент овуляции у женщин из первой и второй группы, перед ее началом и во время лютеиновой фазы у каждой испытуемой, то есть, вплоть до их менструального кровотечения.

Почти все добровольцы, за некоторым исключением, заявили, что привычные запахи лимона, мяты и розы перед началом их цикла если и стали ярче, то ненамного. Мускус заметили только несколько женщин, не принимающих противозачаточные препараты. Но все эти дамы во время активной фазы жизни яйцеклетки определили, что точно чувствуют мужские ароматы. Однако испытуемые, использующие контрацептивы, и все женщины, находящиеся в лютеиновой фазе, летучие соединения андростенона и андростерона практически не обнаружили. Руководитель исследования, доктор психологии Джессика Макнейл считает, что различия в чувствительности ароматов у женщин тесно связаны с их репродуктивными способностями на данный момент.

Влияние гормонов на обонятельный анализатор таково, что возможность идентифицировать запахи, имеющие отношения к мужскому полу, возрастает именно в те периоды, когда размножение у данных женщин наиболее вероятно. И если фертильность искусственно снижена при помощи препаратов, то эти же лекарственные гормоны влияют и на участки мозга, отвечающие за обоняние. Более точные физиологические механизмы, вызывающие такие эффекты, пока до конца не изучены. Но медики уверены, что у женщин связь между уровнем половых гормонов и обонятельн