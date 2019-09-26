Как противозачаточные влияют на женщин

Врачи выяснили, что одна таблетка может уберечь от нежелательной беременности, а также изменить привычки в еде, повлиять на сексуальные предпочтения и даже спровоцировать депрессию. О чудо-лекарстве и его влиянии на организм — в новом материале WMJ.ru!

Не так давно Daily Mail рассказали об исследовании влияния гормональных препаратов на организм и, в особенности, на психологическое состояние женщин. Как известно, таблетки прежде всего действуют на менструальный цикл. Он, в свою очередь, делится на две половины: до и после овуляции. Во втором случае происходит доминирование прогестерона — гормона, подготавливающего организм к возможному появлению эмбриона. При приеме противозачаточных уровень этого гормона остаётся постоянным, а значит овуляции не происходят. Проводившие исследование заметили ряд изменений, произошедших с психикой и сексуальным влечением у женщин после отказа от гормональных таблеток. В итоге были выделен ряд эффектов, с которыми могут столкнуться девушки после отмены гормональных препаратов.

Во-первых, как мы уже сказали, таблетки изменяют вкус на мужчин. Женщины, принимающие их, чаще предпочитают партнеров с менее мужественными лицами и голосами — для них более важна финансовая обеспеченность и интеллектуальность мужчины. Это обусловлено доминирование прогестерона — гормон вводит девушку в режим покоя и спокойствия, которые при естественном цикле необходимы на первых неделях беременности для развития плода. Так искусственный прогестерон, регулирующий цикл, заставляет женщин быть с мужчинами, которые обеспечивают им стабильность и комфорт. Во-вторых, медикаменты делают женщин менее привлекательными — овуляция не происходит, а значит, организм не требует от женщины быть особенно сексуальными, ухоженными и даже ярко накрашенными посередине цикла для привлечения мужчин. В-третьих, при долгом приеме препаратов женщины отмечали ухудшение обоняния — в итоге чувствительность к запахам достигла минимума. В-четвертых, не обошлось и без влияния на мозговую деятельность — в процессе приема таблеток снижался интерес к сексу, а также активность в других сферах деятельности — от кулинарии до шоппинга. В-пятых, исследование показало, что противозачаточные таблетки обеспечивают более размеренную версию жизни без эмоциональных потрясений, обусловленных гормональными перестройками во время цикла.

Таким образом, исследователи отметили, что, хотя противозачаточные таблетки уменьшают риск нежелательной беременности и даже некоторых заболеваний, например, рака яичников, но они могут повлиять на общее состояние организма, а их прием не стоит начинать без консультации врача. Кроме того, специалисты не советуют принимать таблетки девушкам до 20 лет и женщинам, находящимся в депрессии или преддепрессионном состоянии — это может привести к серьезным психическим проблемамиз-за нестабильного психологического состояния, которое искусственные гормоны могут только усугубить.

Текст: Варвара Безрукова