Из-за чего появляется сыпь под грудью

Когда дело доходит до прыщиков на лице, многие из нас являются уже самыми настоящими экспертами и способны решить проблемы ненавистных высыпаний еще в зародыше. Однако, что делать, если сыпь появляется в более интимном месте — под грудью, доставляя своей обладательнице как физический, так и эстетический дискомфорт? О самых распространенных причинах высыпаний на этом деликатном участке кожи и способах их лечения и профилактики читайте в материале passion.ru Потница

Это вызывающая раздражение и зуд мелкая красная сыпь или скопление прыщиков, которые возникают вследствие совместного воздействия тепла, потоотделения и трения кожи об одежду. Потница может быть вызвана жарой и повышенной влажностью, интенсивной физической активностью, температурой, а также ношением воздухонепроницаемой одеждой. При потнице протоки потовых желез закупориваются, а пот, накапливаясь, вызывает сыпь. Для облегчения симптомов потницы можно использовать холодные компрессы и прохладный душ, а также успокаивающие и, в ряде случаев, кортикостероидные кремы. Также очень важно носить комфортную «дышащую одежду», желательно из хлопка и льна.

Аллергическая экзема

Аллергическая экзема или атопический дерматит — это хроническое состояние, характеризующееся сухой, потрескавшейся, чешуйчатой кожей, сопровождающейся покраснениями и зудом. Несмотря на то, что экзема чаще всего появляется на сгибах рук, ног и шеи, ее также нередко можно заметить и в области под грудью. Причины появления экземы могут быть самыми разными, от смены сезонов, до аллергии на порошок и мыло. Стресс и пищевая аллергия также могут стать триггером этого недуга. Для лечения экземы дерматологи рекомендуют использовать увлажняющие кремы, антигистаминные препараты, а в случае необходимости, и кортикостероидные средства для наружного применения. В ряде случаев, хорошим помощником в лечении экземы может стать светотерапия. Ну и конечно же по возможности необходимо исключить все факторы, которые изначально спровоцировали ее появление.

Крапивница

Крапивница проявляется в виде зудящей сыпи красного или телесного цвета, которая может появляться почти где угодно на на коже, в том числе и под грудью. Крапивница очень часто бывает в результате аллергической реакции, причину которой определить весьма проблематично, особенно если сыпь длится менее 6 недель. Триггерами крапивницы могут стать медицинские препараты, включая антибиотики, пищевая аллергия, респираторные инфекции, укусы насекомых, стресс, повышенное давление, пребывание на солнце и многие другие. Для лечения крапивницы как правило назначают антигистаминные препараты. Однако для профилактики этого недуга лучшего всего обратиться к аллергологу, для определения индивидуальных факторов риска.

Контактный дерматит

Контактный дерматит — это вид экземы, проявляющейся в виде красной сухой сыпи, которая делает кожу слегка припухшей и вызывает нестерпимый зуд. Как правило эта сыпь возникает при контакте кожи с раздражителем или веществом, которое в силу индивидуальных особенностей каждого человека может вызывать аллергическую реакцию. От момента контакта с аллергеном и до появления симптомов могут пройти как считанные минуты, так и дни. Самыми распространенными триггерами аллергического контактного дерматита являются гели для душа, шампуни, мыло, стиральные порошки, косметические средства и даже ювелирные украшения. К этому списку также можно отнести моющие средства, отбеливали, дезинфицирующие средства, а также различные удобрения и пестициды. Лечение контактного дерматита зависит от вызвавших его симптомов, но чаще всего включает в себя прием кортикостероидных препаратов для наружного и внутреннего применения.

Инверсный псориаз

Инверсный псориаз, его еще называют псориазом кожных складок, обычно распространяется в местах, где кожа усиленно потеет и подвержена трению, в том числе и под грудью. Повреждения выражены в виде ярко-красных, гладких пятен, немного возвышающихся над поверхностью. Также можно наблюдать небольшие трещинки кожи вдоль границы поврежденной поверхности. Без должного ухода эти повреждения могут стать причиной присоединения к псориазу вторичной инфекции, как правило, грибковой. Поэтому течение псориаза нельзя пускать на самотек и заниматься самолечением. Чем скорее вы обратитесь за помощью к врачу, тем эффективнее будет лечения. При псориазе кожных складок могут быть назначены кортикостероидные кремы, мази на основе дегтя, ингибиторы кальциневрина и витамин Д для наружного применения. Все эти препараты имеют ряд побочных эффектов, поэтому лечение инверсного псориаза должно проходить под наблюдением врача.

Гипергидрос

Гипергидрос — это состояние вызываемое чрезмерным потоотделением. Избыток пота привлекает вызывающие инфекцию бактерии, которые, в свою очередь, в при контакте с влажностью под кожными складками вызывают сыпь. Для лечения гипергидроса используюся специальные антиперсперанты для кожных складок, в ряде случаев рецептурного отпуска. В особо тяжелых случаях дерматолог может рекомендовать уколы ботокса.

Кандидоз

Это заболевание вызывается тем же дрожжевым грибком, что и молочница, кандидозный стоматит и пеленочный дерматит. Дрожжевой гибок кандида «процветает» в теплой и влажной среде. Поэтому участки тела под грудью являются одним из самых благоприятных мест для размножения этого грибка, которое проявляется покраснением кожи, зудом, сыпью, пузырьковыми прыщиками или маленькими трещинками на коже. В качестве лечения такой сыпи используются противогрибковые препараты как для наружного, так и для внутреннего применения.

Папулезная крапивница беременных

Гормональные изменения, прибавка в весе, повышенное потоотделие и ряд других факторов могут становиться причиной высыпаний под грудью во время беременности. Однако одной из самых распространенных причин сыпи в этот период является папулезная крапивница, которая доставляет дискомфорт каждой сотой беременной. Как правило она начинается на животе и далее распространяется на руки, ягодицы и грудь, нередко сопровождаясь сильным зудом. Обычно эта сыпь возникает к концу беременности и уходит практически сразу после родов. Облегчение при папулезной крапивнице беременных приносят антигистаминные препараты и кортикостероидные средства для наружного применения, которые должны приниматься только по назначению врача. Из натуральных средств, для облегчения зуда подойдут холодные компрессы из овсянки.

Почесуха беременных

Почесуха беременных характеризуется образованием красноватых, сильно зудящих, «чешуйчатых» пятнышек, как правило, на растяжках. Почесуха по сути являются разновидностью экземы — атопического дерматита, и может образовываться в типичных областях, свойственных экземе — на сгибах рук и ног и, конечно же под грудью. Обычно эта сыпь возникает во время второго триместра и на последних неделях беременности. Считается, что причиной почесухи являются связанные с беременностью изменения иммунной системы. После родов она имеет тенденцию распространятся по все всему телу, но по истечении примерно трех недель самостоятельно исчезает. Тем не менее, при желании избавиться от почесухи беременных можно с помощью фототерапии и приема антигистаминных препаратов, которые должны приниматься строго по назначению врача.

Обращаемся к врачу

В большинстве случаев сыпь под грудью является весьма безобидной. Однако если вы испытываете хотя бы один из нижеприведенных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью: — Сыпь становится крайне болезненной — Через несколько дней домашнего лечения не наблюдается улучшений. — Сыпь трансформировалась в незаживающие открытые язвы. — Вы страдаете от хронических заболеваний и нарушения иммунной системы. — У вас появилась температура, тошнота или рвота.

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