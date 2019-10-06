Какие признаки говорят о гормональных проблемах

Хроническое акне, изменения в груди и другие симптомы, которые должны насторожить вас.

Менструальный цикл стал нерегулярным

Это первое, что вас должно насторожить и отправить на прием к гинекологу. Напоминаем: нормальный разрыв между менструациями составляет от 21 до 35 дней. Если до этого у вас критические дни приходили каждый месяц день в день, а последние несколько месяцев подряд наблюдаются сбои, значит организму либо не хватает каких-то гормонов, либо, наоборот, уровень какого-то из них слишком высок. Как правило, речь здесь идет о соотношении прогестерона с эстрогеном.

Хроническое акне

Если во время менструации (или за несколько дней до нее) у вас регулярно появляются незначительные высыпания на лице, это не проблема. Если же акне терроризирует вашу кожу регулярно, это верный сигнал о гормональном дисбалансе. Когда в организме преобладают андрогены («мужские» гормоны, но есть как у женщин, так и у мужчин), происходит переработка сальных желез. Они влияют на функцию клеток вокруг волосяного фолликула. В результате происходит закупоривание пор и — как следствие — развивается акне.

Изменения груди

Если в женском организме уменьшается количество эстрогенов, ткань груди становится менее плотной. Если оно, напротив, увеличивается, ткань груди набирает плотность: здесь появляется риск появления кист и различных новообразований. При любых изменениях груди обязательно отправляйтесь к маммологу.

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