Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие признаки говорят о гормональных проблемах 

Рамблер 5 часов назад
Какие признаки говорят о гормональных проблемах
Фото: depositphotos.com
Хроническое акне, изменения в груди и другие симптомы, которые должны насторожить вас.

Менструальный цикл стал нерегулярным

Это первое, что вас должно насторожить и отправить на прием к гинекологу. Напоминаем: нормальный разрыв между менструациями составляет от 21 до 35 дней. Если до этого у вас критические дни приходили каждый месяц день в день, а последние несколько месяцев подряд наблюдаются сбои, значит организму либо не хватает каких-то гормонов, либо, наоборот, уровень какого-то из них слишком высок. Как правило, речь здесь идет о соотношении прогестерона с эстрогеном.

Хроническое акне

Если во время менструации (или за несколько дней до нее) у вас регулярно появляются незначительные высыпания на лице, это не проблема. Если же акне терроризирует вашу кожу регулярно, это верный сигнал о гормональном дисбалансе. Когда в организме преобладают андрогены («мужские» гормоны, но есть как у женщин, так и у мужчин), происходит переработка сальных желез. Они влияют на функцию клеток вокруг волосяного фолликула. В результате происходит закупоривание пор и — как следствие — развивается акне.

Изменения груди

Если в женском организме уменьшается количество эстрогенов, ткань груди становится менее плотной. Если оно, напротив, увеличивается, ткань груди набирает плотность: здесь появляется риск появления кист и различных новообразований. При любых изменениях груди обязательно отправляйтесь к маммологу.

Быстрый набор веса

Когда мы грустим или раздражаемся, уровень эстрогена падает. Это приводит к повышенному аппетиту. В результате мы набираем вес. При пониженном эстрогене страдают показатели лептина, гормона, который регулирует наше потребление пищи. При резком наборе веса отправляйтесь к эндокринологу: он назначит вам анализы, на основе которого пропишет лечение и составит сбалансированную диету.
Зачем люди носят красную нить на запястье
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмарные сны, которые сбываются
Кошмарные сны, которые сбываются
Как выглядят самые богатые женщины мира
Как выглядят самые богатые женщины мира1
Звезды, заметно похорошевшие после развода
Звезды, заметно похорошевшие после развода
Эпичные провалы дизайнеров одежды
Эпичные провалы дизайнеров одежды1
Где искать будущего мужа
Где искать будущего мужа1
Видео
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
03:29
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
Звёзды
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
00:53
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Звёзды
Назван самый вредный хлеб
06:18
Назван самый вредный хлеб
Еда
Дочь Заворотнюк спровоцировала новый слух о маме
03:01
Дочь Заворотнюк спровоцировала новый слух о маме
Звёзды Другое
Билан устроил пытку обтягивающими брюками
00:42
Билан устроил пытку обтягивающими брюками
Звёзды
«Больнушечка»: Миро не верит в паралич Бочкаревой
01:16
«Больнушечка»: Миро не верит в паралич Бочкаревой
Звёзды
Фанатка вышла на сцену и зажгла круче самой группы
02:58
Фанатка вышла на сцену и зажгла круче самой группы
Звёзды
5 лучших технологических решений для секса
02:18
5 лучших технологических решений для секса
Любовь
Брежнева отреагировала на слухи об измене Меладзе
01:21
Брежнева отреагировала на слухи об измене Меладзе
Звёзды Другое
Секрет молодости Екатерины Андреевой
02:46
Секрет молодости Екатерины Андреевой
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение