5 способов борьбы с ОРВИ этой осенью

Простудные заболевания — большая проблема человечества, которая ежегодно заставляет огромное количество людей проводить время в лучшем случае дома в постели, принимая лекарства, а в худшем — в больнице. Однако существует несколько способов борьбы с ОРВИ, которые помогут не заболеть, а если это все же произошло — справиться с заболеванием намного быстрее и вновь влиться в ряды здоровых граждан.

Сделайте прививку от гриппа

Лучший способ защитить себя от простуды — заранее получить прививку и подготовить свой организм к холодному времени года. В больнице вам предложат несколько видов вакцин, некоторые препараты вводятся с помощью назального спрея.

Соблюдайте правила гигиены

Обязательно мойте руки после посещения общественных мест, чтобы избавиться от бактерий. Не забывайте про стандартные гигиенические процедуры перед принятием пищи или после общения с нездоровым человеком. Еще один небольшой совет — кашляйте в платочек или сгиб локтя, так как ладони являются отличным переносчиком инфекции, и лучше не закрывать ими лицо при кашле.

Дезинфицируйте помещения

Микробы любят душные помещения, так что почаще ставьте окно на проветривание и проводите влажную уборку как можно чаще. Хорошим приобретением станет увлажнитель воздуха с функцией очистки, который обрабатывает воздух в помещении, избавляя его от вредных микроорганизмов. Кроме того, рекомендуем обратиться в специализированную службу дезинфекции, специалисты которой обработают помещение, где вы находитесь большую часть дня, и избавят его от всех микробов.

Здоровый образ жизни

Поддерживайте сбалансированное питание, ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом. Физические нагрузки послужат отличной поддержкой для иммунитета, а приток витаминов поддержит нормальную жизнедеятельность организма. Можно составить специальное меню, которое будет содержать продукты для крепкого здоровья. Внесите в свой обычный рацион свеклу, лук и различные пряности.

Высыпайтесь по ночам

Крепкий сон — это лучшее средство для хорошего иммунитета, так что не забывайте про нормальный распорядок дня и создайте себе комфортные условия для отдыха по ночам. Чтобы бессонница обходила вас стороной, примите на ночь ванну, выпейте теплого травяного чая и ложитесь спать в установленное время.

Если придерживаться этих простых правил, можно избежать встречи с микробами и остаться здоровым в любое время года.