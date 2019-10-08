Что происходит с организмом осенью

Важные изменения в организме, происходящие в осенний период

Вместе с наступлением холодов, опаданием листьев с деревьев в организме человека происходят определенные изменения.

Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают о самых главных изменениях, происходящих с телом человека в осенний период.

Ученые из Гарвардского университета в результате исследования с участием большого числа людей установили, что плохая погода повышает трудовую производительность человека и его творческий потенциал. Поэтому осенью человек делает больше работы, чем в другой период года.

Норвежские ученые выявили повышение уровня тестостерона у человека именно осенью. Так, на примере животных можно заметить, что спаривание происходит в большинстве случаев в осенние месяцы. Пиковое содержание тестостерона у человека приходится на начало ноября.

Плохая осенняя погода уменьшает количество встреч с друзьями и знакомыми. Больше хочется проводить время в одиночестве, где-нибудь в теплом помещении. Осенью человек чаще всего поддерживает связь только с самыми близкими людьми. Так, было проведено наблюдение в течение года за 20 тысячами человек. В холодную и ненастную погоду они звонили чаще всего родственникам. В осенний период «активизируется» депрессия.

Это связано с тем, что в организме становится больше такого вещества, как кортизол. Вместе с этим нарушаются ритмы, к которым человек привык жить в летние месяцы. Расписание сна и бодрствования изменяется.

Человек видит меньше солнечного света, становится более сонным в течение всего дня. На помощь могут прийти занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Каждый замечал, что в прохладное осеннее утро очень сложно вставать с постели. Не хочется выходить на улицу. Особенность данного явления заключается в том, что из-за нехватки солнечного света головной мозг начинает вырабатывать больший объем мелатонина. Данный гормон отвечает за сон.

Поэтому по утрам в метро и автобусах можно заметить, как люди спят, добираясь до работы. В осенние месяцы люди очень часто посвящают себя творческим делам. Отношения и любовные дела «присущи» в большей степени весенним месяцам. В холодное время человек конкретизируется на достижении поставленных целей в творческой работе. Возникает желание рисовать картины, писать стихи.