Как выбрать бюстгальтер и ухаживать за декольте

Как за ней ухаживать и чем поддерживать, чтобы зона декольте радовала глаз долгие годы даже без хирургических вмешательств?

Грудь нуждается в поддержке

Изящные кружевные бюстгальтеры хороши в романтической обстановке, но воспринимать их как реальную поддержку груди не стоит. Особенно если бюст больше первого размера. Оптимальную фиксацию дают только спортивные или специальные топы. Они выручат девушек с формами, растущей грудью во время беременности, спортсменок.

Спортивные и хлопковые бра идеально фиксируют грудь, будто поддерживая ее руками. Некоторые даже умудряются спать в хлопковых топах, привыкнув к их приятной и незаметной поддержке.

Девушки, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом без должной фиксации груди рискуют своими формами. Агрессивная «скачка» молочных желез как минимум не эстетична.

Во время беременности и кормления

В это время грудь растет очень быстро, могут появляться растяжки. Бюст теряет упругость, особенно если женщина не получает нужную норму белка в день. Сбалансируйте питание, следите за весом, кушайте для себя и малыша, а не за двоих.

Беременные могут принимать витаминные комплексы с коллагеном — белком, составляющим основу соединительной ткани. Если до беременности женщина практиковала закаливание, спорт, ее грудь в более выгодном положении.

Многие кормящие мамы покупают тонкие хлопковые лифы для кормления. Чаще всего они не поддерживают увеличивающуюся грудь. Обратите внимание на бюстгальтеры с застежкой спереди, которые хорошо приподнимают молочные железы. Даже наличие косточек не так страшно, ведь если правильно выбрать размер, изделие не будет давить на грудь.

Проведите эксперимент: поднимите руки вверх и проследите за движением косточек. В правильно подобранном лифе они не перескочат на молочные железы.

Большой урон красоте и упругости груди наносит неправильное прикладывание ребенка во время кормления. Итог — растянутые соски, обвисшая грудь, растяжки. Изучайте специальную литературу и консультируйтесь со специалистами в роддоме: они покажут, как именно малыш должен захватывать сосок, в какой позе правильно кормить, сколько должно длиться кормление.

Уход за грудью

Правильный уход зоне декольте обеспечивают единицы. Вспомните, сколько времени уделяете лицу, волосам, рукам. А грудь, спрятанная под одеждой, просто ежедневно моется под душем. Зону декольте нужно очищать щадящими средствами для лица, протирать тоником, наносить крема и маски, делать массаж.

Хотите очистить поры и поухаживать за кожей груди? Приложите к ней теплое полотенце на 5-10 минут, потом пройдитесь по коже легким пилингом, нанесите лосьон или маску. Хороши домашние маски из яичного белка, меда, косметической глины, творога. Словом, груди нужен не меньший уход, чем лицу.

Хорошо работают контрастные процедуры и обтирание кубиками льда. Но имейте в виду: начинать такие манипуляции нужно постепенно и при отсутствии противопоказаний.

Правильный выбор лифа

Если набираете или теряете вес в пределах 5 кг, обязательно нужно сменить имеющиеся бюстики, ведь они уже не могут поддерживать грудь.

Женщина должна хорошо знать свои размеры белья, обхваты под грудью. Если застегиваете бюстгальтер спереди и легким движением руки переворачиваете его назад, прогадали с размером. Если застежка сзади, то и застегивать лиф нужно сзади.

Не стоит думать, что если лифчик плохо держит грудь, можно просто повыше подтянуть бретели. Так растягиваются ткани возле грудной клетки и грудь обвисает еще больше. Можете сами проверить, насколько хорош лифчик: снимите бретели и проследите, опустится ли сам лиф. Идеальный бюстгальтер продолжит держать грудь так же, как без лямок.

Учитывайте: бюстики стирать нужно вручную. Стирка в машине может деформировать чашки и поясок. Грудь из-за отсутствия должной поддержки будет постепенно подстраиваться под перекошенную чашу.

Если в бюстгальтере есть пустоты или, напротив, из него что-то выпирает или нависает, это точно неподходящий размер. Имейте в шкафу несколько комплектов белья, включая поддерживающее бра на период ПМС.

Грудь и осанка

Если сутулитесь, а мышцы спины слабые и не проработанные, уже к 30 годам грудь перестанет быть стоячей. Мышцы у женщин, не занимающихся специальными упражнениями, слабы.

Сейчас популярны курсы по фейсфитнесу и ревитонике, где большое внимание уделяется осанке и грудным мышцам. Кстати, последователи этих направлений утверждают, что женщинам не нужен бюстгальтер: по их версии, белье мешает груди поддерживать себя собственными силами. Это верно при условии, что женщина ежедневно тренирует свой мышечный корсет. Если нет, без поддерживающего белья не обойтись.

Прибавьте к этому постоянную работу за компьютером, когда вся верхняя половина туловища стремится вниз, ежедневные сгибания над мобильным телефоном — получите не только обвисшую грудь, но и второй подбородок, выпирающий животик. Плавание, отжимания, гимнастика — все это отлично укрепляет грудные мышцы, отсрочивает провисание бюста.

Если уже в 30 лет грудь выглядит плохо, это результат плохого ухода и отсутствия регулярной работы над собой.