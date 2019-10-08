К каким заболеваниям приведет отказ от сладкого

К каким заболеваниям приведет полный отказ от сладкого

Максимальное ограничение сахара в рационе, конечно, сделает вас стройнее, однако в этом случае сильно возрастает угроза развития рада опасных заболеваний. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Как известно, чрезмерная тяга к сладкому вредит здоровью. Однако и отсутствие сахара в рационе не менее опасно.

Так, у тех, кто исключил этот ингредиент, увеличивается риск заболеть артритом и тромбозом, часто появляются проблемы с печенью, селезенкой, снижается память.

«Ухудшается работа головного мозга. Человек, который питается исключительно «здоровой едой», более склонен к стрессам и депрессиям.

Между тем, съесть небольшой кусочек шоколадки после обеда даже полезно», — отметила врач-диетолог Елена Толоконникова.

Изредка можно позволить себе кусочек торта или булочку. Среди лакомств, которые в меньшей степени вредят фигуре, специалист назвала зефир, сухофрукты и цукаты.

Полезнее будет получать сахар из таких продуктов, как свекла, болгарский перец, репчатый лук, цветная капуста, кукуруза.