Увеличение ягодиц на дому закончилось комой

Всего за 800 долларов 60-летняя «специалист» пообещала ввести в тело специальную синтетическую инъекцию. Женщина сказала, что справится с задачей в доме клиентки во Флориде, сообщает Daily Mail.

33-летняя пациентка легла на кровать лицом вниз — и инъекция поступила в ткани. Сразу после процедуры она ощутила сильную боль в области ягодиц. Псевдоврач сказала, что так бывает, и посоветовала выпить сладкую воду. Когда у пострадавшей открылась рвота с кровью, она продолжала настаивать на безопасности препарата.

Пациентка почувствовала себя еще хуже и обратилась в больницу. У нее нашли пневмонию. После курса антибиотиков жительница Флориды не выздоровела: ее стала мучить сильная одышка. Из-за приступов удушья больную ввели в искусственную кому.

Из коматозного состояния женщина вышла только через два месяца. Она сразу вспомнила, после каких событий заболела. Пострадавшая рассказала полиции, кто и когда ей увеличивал ягодицы.

Оказалось, «умелица» ввела клиентке препарат, который не прошел проверку в Управлении по саннадзору США. А сама она не имела лицензии на проведение подобных процедур. Преступницу привлекли к ответственности за незаконную медицинскую практику и нанесение тяжких телесных повреждений.

Теперь у пострадавшей проблемы с речью, сгибанием и разгибанием конечностей, координацией движений. Это связано с патологическим состоянием мышц и сухожилий.

Ранее Yellmed рассказывал о мужчине, который ввел в свой мочеиспускательный канал пинцет и оставил его там на четыре года.