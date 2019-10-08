Как слова влияют на наше здоровье

«Бесит», «кишка тонка»: как то, что мы говорим влияет на наше здоровье

Не только матерные слова способны вредить нашему здоровью. Существует целый набор совершенно безвредных, с первого взгляда, выражений, которые тоже могут запускать программу развития заболеваний.

Впервые эту лексику выделил немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Те слова и выражения, которые могут оказывать влияние непосредственно на органы человека, доктор Пезешкиан назвал органической речью.

Процесс запуска «вредной программы» выглядит следующим образом: человек активно пользуется словами — разрушителями в своей повседневной речи (не задумываясь об их вреде), а в результате возникает болезнь, причем именно та, которая была в этих словах заложена.

Изначально рассматривалась версия в пользу того, что слова-разрушители появляются в речи человека только после возникновения заболевания, что таким образом бессознательное пытается сигнализировать о сбоях в организме. Однако, эта гипотеза подтверждения не нашла.

После возникновения заболевания слова-разрушители активизируются и укореняются в речи человека, но лишь для того, чтобы поддержать болезнь.

Специально для читателей мы привели краткий список таких слов разрушителей. На самом деле, их намного больше, но если поставить себе целью избавиться от вредных слов, то скоро вы научитесь самостоятельно находить губительные высказывания и избавляться от них. Нужно заметить, что болезни абсолютно все равно, относительно кого или чего употребляются эти слова. Уже сам факт их употребления запускает программу заболевания, а потом активно поддерживает ее.

Рак: надоело до смерти, что-то гложет, отравлять существование, смертельно устал

Язва, заболевания ЖКТ: не переваривать, заниматься самоедством, кишка тонка

Инфаркт и другие заболевания сердца: удар в самое сердце, сердце разрывается, принять близко к сердцу.

Урологический заболевания: моча в голову ударила, он у меня в почках сидит.

Остеохондроз: сидит на шее, нести свой крест, груз забот, бесхребетный

Заболевания крови: всю кровь высосал, вошло в плоть и кровь, кровью умоется.

Астма и заболевания легких: перекрыть кислород, чихать на кого-то, найти отдушину.

Кожные заболевания и аллергия: не чешется, у меня на него аллергия, тонкокожий.

Мигрень: одна головная боль, ломать голову, сломя голову, голову даю на отсечение.

Снижение слуха, глухота: слышать этого не хочу, замолчи, не говори.

Глазные заболевания: глаза бы мои не видели, страшно смотреть, свет не мил. Депрессия: бесит, трясет, не морочьте мне голову, мое терпение лопнуло.

Может быть, стоит попробовать обойтись без этих слов и выражений? Речь от этого не пострадает, а вот здоровье, по мнению доктора Пезешкиана, только улучшится.