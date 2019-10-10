Когда боль во время месячных должна насторожить

В ожидании менструации многие женщины запасаются обезболивающими, откладывают спорт до лучших времен и мечтают пару дней отсидеться, а точнее отлежаться дома.
Дискомфортные ощущения во время критических дней являются относительной нормой, а вот сильные боли — не всегда. Какого рода неприятные ощущения — повод бежать к врачу? Отвечает Ирина Лузина, врач-гинеколог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс».
Боли во время менструации относят к категории периодических и называют альгодисменореей. Они возникают за несколько дней до критических дней и длятся в течение 1,5-2 дней самих месячных.
Причин у таких болей несколько:
- Сокращение матки, которые сопровождаются болезненными ощущениями внизу живота.
- Изменение гормонального фона. В крови увеличивается концентрация прогестерона, который провоцирует отек мышечной ткани матки. А они, в свою очередь, могут сдавливать нервные окончания и вызывать неприятные ощущения.
- Накопление перед менструацией определенных веществ: простагландинов и арахидоновой кислоты. Они усиливают сокращения матки и чувствительность болевых рецепторов органов малого таза.
- Генетика. Если ваша мама или бабушка страдала альгодисменореей, то вероятность того, что данное состояние коснется и вас, равна 50%.
Дискомфортные ощущения во время менструации встречаются у половины здоровых женщин.
И почти каждая третья женщина испытывают достаточно сильную боль во время месячных хотя бы эпизодически.
Когда боль во время менструации не является нормой
Надо сказать, что любая боль — это сигнал организма о неблагополучии. И нельзя оставлять ее без внимания. Но если эти неприятные ощущения во время критических дней чрезмерно выражены, они заставляют вас постоянно принимать обезболивающие, значительно снижают физическую активность вплоть до принятия определенного положения тела (поза эмбриона), нужно срочно обращаться к врачу.
Такая боль может быть сигналом серьезных патологий, причем, не все они связаны с гинекологией:
- Заболевания репродуктивной системы. Наиболее распространенными являются: эндометриоз, эндометриоидные кисты, воспаление придатков, внематочная беременность, фиброзные узлы и (или) полипы в матке.
- Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, синдром раздраженного кишечника.
- Заболевания мочевыделительной системы и почек воспалительного характера.
Какие методы диагностики применяются при альгодисменорее
Причины болезненных месячных разнообразны, поэтому врач-гинеколог должен обладать системным мышлением и при необходимости направить женщину к другому специалисту.
Первичен, конечно же, осмотр на кресле. Кстати, косвенно, после данного осмотра можно предположить, что боли связаны с проблемами ЖКТ. Часто проблемы с кишечником сопровождаются запорами.
При вагинальном осмотре можно отметить переполнение прямой кишки. Делается УЗИ органов малого таза. При подозрении на маточные полипы и фиброзные узлы назначают гистероскопию.
Как лечить альгодисменорею
Если по результатам диагностики выявлена патология, то ее, безусловно, нужно лечить. Если женщина здорова, то можно уменьшить болевые ощущения во время менструации лекарственными и немедикоментозными способами.
Важно отметить, что лечение альгодисменории займет 3-5 менструальных циклов.
- Прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Их следует пить за 4-5 дней до менструации и в первые два дня месячных. Они блокируют выработку простагландинов. Такие препараты не лучшим образом действуют на слизистую желудка. Это следует учесть, если у вас есть хронические заболевания ЖКТ.
- Назначение комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Отлично подойдет для женщин, не планирующих беременность. Эти препараты регулируют менструальный цикл, устраняют боль. Подбирать КОК нужно индивидуально с врачом.
- Лечение прогестиновыми препаратами. Они помогают урегулировать гормональный фон и устранить болезненность во время менструации. Существуют препараты с натуральной формой прогестерона, которые пользуются большой популярностью. Их возможные побочные эффекты минимальны.
- Соблюдение диеты. Есть данные, что особое питание помогает снизить болевые ощущения во время менструации. За 15 дней до начала месячных следует ограничить употребление насыщенных жиров, газированных напитков, солений. В рацион следует включить больше овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (они обладают противовоспалительным эффектом). Перед месячными хорошо отказаться от кофе, который чрезмерно стимулирует нервную систему.
- Применение фитопрепаратов. Ряд растительных средств может значительно улучшить состояние женщины в период критических дней. В частности, масло вечерней примулы и черной смородины блокируют действие простагландинов, фенхель уменьшает сокращения матки, чай с имбирем предотвращает спазм кровеносных сосудов матки.
- Использование нетрадиционных методов. Акупунктура, медитация, занятия йогой — все это в комплексе помогает снизить болевые ощущения. В ряде случаев весьма эффективен массаж поясничной и крестцовой области растирающими движениями. Подойдет и теплая грелка на низ живота перед сном.