Когда боль во время месячных должна насторожить

Когда боль во время месячных — это не нормально

В ожидании менструации многие женщины запасаются обезболивающими, откладывают спорт до лучших времен и мечтают пару дней отсидеться, а точнее отлежаться дома.

Дискомфортные ощущения во время критических дней являются относительной нормой, а вот сильные боли — не всегда. Какого рода неприятные ощущения — повод бежать к врачу? Отвечает Ирина Лузина , врач-гинеколог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс».

Боли во время менструации относят к категории периодических и называют альгодисменореей. Они возникают за несколько дней до критических дней и длятся в течение 1,5-2 дней самих месячных.

Причин у таких болей несколько: Сокращение матки, которые сопровождаются болезненными ощущениями внизу живота. Изменение гормонального фона. В крови увеличивается концентрация прогестерона, который провоцирует отек мышечной ткани матки. А они, в свою очередь, могут сдавливать нервные окончания и вызывать неприятные ощущения. Накопление перед менструацией определенных веществ: простагландинов и арахидоновой кислоты. Они усиливают сокращения матки и чувствительность болевых рецепторов органов малого таза. Генетика. Если ваша мама или бабушка страдала альгодисменореей, то вероятность того, что данное состояние коснется и вас, равна 50%.

Дискомфортные ощущения во время менструации встречаются у половины здоровых женщин.

И почти каждая третья женщина испытывают достаточно сильную боль во время месячных хотя бы эпизодически.

Когда боль во время менструации не является нормой

Надо сказать, что любая боль — это сигнал организма о неблагополучии. И нельзя оставлять ее без внимания. Но если эти неприятные ощущения во время критических дней чрезмерно выражены, они заставляют вас постоянно принимать обезболивающие, значительно снижают физическую активность вплоть до принятия определенного положения тела (поза эмбриона), нужно срочно обращаться к врачу.

Заболевания репродуктивной системы. Наиболее распространенными являются: эндометриоз, эндометриоидные кисты, воспаление придатков, внематочная беременность, фиброзные узлы и (или) полипы в матке. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, синдром раздраженного кишечника. Заболевания мочевыделительной системы и почек воспалительного характера. Такая боль может быть сигналом серьезных патологий, причем, не все они связаны с гинекологией:

Какие методы диагностики применяются при альгодисменорее

Причины болезненных месячных разнообразны, поэтому врач-гинеколог должен обладать системным мышлением и при необходимости направить женщину к другому специалисту.

Первичен, конечно же, осмотр на кресле. Кстати, косвенно, после данного осмотра можно предположить, что боли связаны с проблемами ЖКТ. Часто проблемы с кишечником сопровождаются запорами.

При вагинальном осмотре можно отметить переполнение прямой кишки. Делается УЗИ органов малого таза. При подозрении на маточные полипы и фиброзные узлы назначают гистероскопию.

Как лечить альгодисменорею

Если по результатам диагностики выявлена патология, то ее, безусловно, нужно лечить. Если женщина здорова, то можно уменьшить болевые ощущения во время менструации лекарственными и немедикоментозными способами.